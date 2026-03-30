El Llaneros vs. Once Caldas, correspondiente a la jornada número 14 de la liga colombiana del primer semestre del año, comenzó a jugarse el domingo 29 de marzo y terminó este lunes 30.



El compromiso, en la noche del domingo, se tuvo que aplazar por una fuerte tormenta eléctrica. En el momento del postergamiento, el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera iba ganando por la mínima diferencia.

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Empate en Villavicencio

Sin embargo, el equipo de Villavicencio, que estaba jugando en su propia casa, logró empatar el encuentro. Jefry Zapata y Kevin Rincón fueron los jugadores que marcaron los tantos del compromiso.



Dejando el resultado atrás, hubo una tremenda jugada en la que Once Caldas de Manizales pudo ampliar el marcador. El gran protagonista de la acción fue el guardameta Joan Parra.

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La jugatoda de Parra

Al minuto 28 del primer tiempo, después de un tiro de esquina de Llaneros, Joan Parra se elevó y tomó la pelota con las dos manos. Luego, analizó el panorama y tomó la arriesgada decisión de tirar la pelota al suelo y salir corriendo con ella.



Cerca de la mitad de la cancha, cuando varios hombres del equipo rival lo empezaban a rodear, Joan Parra le terminó entregando la esférica a su compañero Jefry Zapata. El extremo ubicó por la banda izquierda al 'Niche' Sánchez y este remató a la portería.

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No fue gol

Por solo unos centímetros la bola no se fue al fondo de la red. La jugada que armó Joan Parra por poco termina en un verdadero golazo. Aun así, la acción es tendencia en las diferentes redes sociales, sobre todo en X.



Y ya que se abordan temas de la primera división del fútbol profesional colombiano, Atlético Nacional de Medellín, también por la fecha 14, derrotó a domicilio al Deportivo Pasto. El cotejo quedó 2 goles a 1.



Tras el encuentro, el DT de Pasto, Jonathan Risueño, dio una polémica declaración. "No sé lo que ha pasado por no expulsar a un jugador de ellos que se va solo contra uno nuestro y le sacan es amarilla, si es falta y la pitan, debió ser tarjeta roja, o el último penalti que hay a Morelo que no pitan y miren cómo le dejan los tacos que le clavan en la última acción, pero bueno, todos sabemos contra quién estábamos jugando", dijo, entre otras cosas más.





