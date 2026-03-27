Liga BetPlay: el equipo que corre el riesgo de quedar eliminado en la fecha 14

La Liga BetPlay entra en su recta decisiva y la fecha 14 podría empezar a definir a los equipos que se quedan sin opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales. En esta jornada, la atención se centra en la situación de Boyacá Chicó, que está obligado a sumar para no despedirse anticipadamente del torneo.

El conjunto ajedrezado atraviesa un momento complejo en la tabla de posiciones y llega a esta fecha con la necesidad urgente de ganar. Su margen de error es prácticamente nulo si quiere mantener viva la ilusión de meterse en la siguiente fase.

Las cuentas de Chicó para clasificar a playoffs

Actualmente, Boyacá Chicó suma apenas ocho puntos en el campeonato, aunque cuenta con un partido menos. A pesar de esa ventaja, el panorama sigue siendo complicado, pues todavía tiene siete compromisos por disputar, lo que representa 21 puntos en juego.

Sin embargo, las cuentas son claras: el equipo boyacense necesita un rendimiento perfecto en lo que resta del torneo. Cualquier tropiezo en este tramo podría resultar definitivo en sus aspiraciones.

Cúcuta será juez de Chicó

En esta fecha 14 tendrá una prueba determinante cuando visite a Cúcuta Deportivo, otro de los equipos que ya no tiene opciones de clasificar. El compromiso se perfila como clave para definir el futuro inmediato de ambos clubes.

El duelo se disputará en el estadio General Santander, un escenario que históricamente ha sido complicado para los visitantes y donde el cuadro local buscará cerrar su participación con dignidad.

Para Boyacá Chicó, el panorama es claro: solo le sirve ganar. Un empate o una derrota lo dejará matemáticamente sin posibilidades de clasificar, convirtiéndose en el tercer equipo eliminado del campeonato.

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Los equipos que ya están eliminados de Liga BetPlay

De concretarse ese escenario, el conjunto ajedrezado se sumaría a Cúcuta Deportivo y Deportivo Pereira, que ya no tienen opciones de avanzar a los cuadrangulares semifinales.

¿A qué hora es Cúcuta vs Chicó?

El compromiso entre Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó se jugará este sábado 28 de marzo a partir de las 4:00 p. m., en un duelo que podría dejar definido a otro de los eliminados de la Liga BetPlay.