Durante los últimos días, mucho se ha especulado sobre quién podrá ser el nuevo arquero de Millonarios FC de Bogotá, uno de los clubes más grandes del fútbol profesional colombiano.



Pues bien, en las últimas horas surgió una información muy importante al respecto. Mariano Olsen, periodista de Win Sports, reveló el nombre de un portero que estaría en carpeta del conjunto embajador.

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El arquero que podría llegar a Millonarios

Se trata de Javier Nicolás Burrai, quien nació en Buenos Aires, Argentina, y tiene 35 años. Su equipo actual es Sarmiento de Junín, del mismo balompié gaucho. Su contrato en esta institución está cerca de terminar.

“JAVIER BURRAI (35) está en el radar de Millonarios FC de Bogotá. El arquero argentino nacionalizado ecuatoriano mantiene contrato con Sarmiento de Junín hasta el 31 de diciembre”, dijo Olsen, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

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¿Llegará el arquero a Millonarios?

Los próximos días serán más que importantes para conocer si este portero terminará llegando a Millonarios FC, que, como bien se sabe, es dirigido por el argentino Fabián Bustos.



La escuadra embajadora, como bien se sabe, durante el primer semestre del año 2026, disputó la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana. En la fase preliminar, eliminó a Atlético Nacional de Medellín.

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El azul piensa en la segunda liga del año

Millonarios FC de Bogotá es uno de los equipos llamados a pelear por el título de la liga colombiana del segundo semestre del año. Cumplir con este objetivo no será una tarea fácil, pero tampoco imposible.



Los hinchas del equipo esperan que, en los próximos días, se vayan anunciando de manera oficial los nombres de los jugadores que llegarán a la institución. Hay muchas expectativas en el ambiente.







