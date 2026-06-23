Millonarios buscaría su primer fichaje: le arrebataría jugador a Santa Fe

El mercado de fichajes abrirá en los próximos días y Millonarios por ahora no ha dado novedades acerca de las posibles contrataciones que pueda tener. El cuadro dirigido por Fabián Bustos apenas está en momentos de estructuración a la espera de definir las salidas y luego sí enfocarse en armar un equipo competitivo.

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Infortunadamente, Millonarios ya lleva dos semestres seguidos sin poder sellar la clasificación para las fases finales de la Liga BetPlay. En este segundo torneo del 2026, el cuadro bogotano no se puede relajar y tendría que definir en próximas semanas los primeros fichajes.

La necesidad es clara y pasa por volver a meterse a las fases finales en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026. Con eso, Millonarios tendría que buscar la clasificación a la final con el objetivo de volver a ser campeón. Aunque todavía no hay novedades de fichajes, le quitarían un jugador a Santa Fe.

MILLONARIOS SE INTERESÓ POR DANIEL LONDOÑO

Después del cierre del primer semestre, Santa Fe también busca armarse de la mejor forma y uno de esos primeros jugadores que interesan en la institución cardenal es nada más ni nada menos que el defensor central o lateral izquierdo, Daniel Londoño.

Tras su etapa por el Deportivo Independiente Medellín, Daniel Londoño interesa a Santa Fe con la necesidad de cubrir la lesión de Juan Sebastián Quintero que se pierde el segundo semestre. Londoño entraría en los planes de Pablo Repetto por ese detalle. Sin embargo, Millonarios también se habría interesado.

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De acuerdo con información de Carlos Alemán, Millonarios se ha interesado por Daniel Londoño y apretaría para quitarle el fichaje a Santa Fe que ya habría tenido contactos con el Medellín para concretar su fichaje.

Una de las falencias grandes de Millonarios en los últimos dos semestres es nada más ni nada menos que la zaga defensiva que complica bastante a Fabián Bustos y sus dirigidos. Daniel Londoño podría ser una de las soluciones para tener una defensa más compacta y cubrir ese problema.

Además de la labor defensiva del zaguero antioqueño del Medellín, Daniel Londoño no solo da seguridad en la parte de atrás, sino que acompaña el ataque con remates de larga distancia y ejecuta tiros libres directos con su potencia en el pie. Eso también puede gustar en Fabián Bustos o en Pablo Repetto en esa pelea que tendrán por concretar el fichaje de Londoño.

LAS BAJAS DE MILLONARIOS PARA EL 2026-II

Millonarios todavía no ha dado muchas actualizaciones de las altas para el segundo semestre del 2026. Saben que la necesidad es volver a clasificar para los cuadrangulares tras dos torneos sin poder llegar a las fases finales y la idea es tener en próximas semanas ya contrataciones definidas, empezando por el arquero.

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Según la Página Embajadora, Millonarios tendría las bajas de Falcao García que sigue en duda, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Diego Novoa, que ya fueron confirmadas por el club y Juan Carlos Pereira, a la espera de su recuperación de una dura lesión para definir su salida.

El 17 de junio Millonarios arrancó la pretemporada y poco a poco se irán sumando las nuevas contrataciones. Todavía no hay confirmaciones de fichajes, pero el club espera anunciar próximamente a un arquero, un defensor central, un lateral, un volante y un extremo.