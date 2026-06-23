Sale a la luz si Joan Parra sí llegará a Millonarios

En las últimas semanas, mucho se ha mencionado sobre la posibilidad de que el portero Joan Parra firme contrato con Millonarios FC, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano.

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Novela por Joan Parra

Diferentes versiones han surgido; algunas apuntan a que el guardameta de Once Caldas de Manizales, club campeón de la Copa Libertadores de América de 2004, seguiría su carrera en el conjunto azul de la capital del país.



Otras versiones señalan que Joan Parra no terminará llegando al equipo que es dirigido por el argentino Fabián Bustos, que jugó la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana en el primer semestre de 2026.

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Parra, de momento, no iría a Millonarios

Pero en las últimas horas, Juan Esteban Londoño, periodista que cubre al club de Manizales, comentó que al interior de la institución afirman que, hasta el momento, no hay nada formal por parte de Millonarios FC de Bogotá.

“El tema de Joan Parra no está adelantado, ni mucho menos ya es un hecho para Millonarios; es más, me dicen al interior del club que no hay nada formal por parte del embajador”, dijo, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

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¿Qué pasará con el portero de Once Caldas?

Los próximos días serán más que importantes para conocer si Joan Parra terminará llegando a Millonarios o si se quedará en Once Caldas, que es dirigido por Hernán Darío Arriera.



Y ya que se habla de Millonarios, en las últimas horas compartió un comunicado sobre la pretemporada. “La pretemporada del plantel profesional también ha estado marcada por una relevante presencia de jugadores provenientes de nuestro Fútbol Base, quienes tendrán la oportunidad de continuar su proceso de formación junto al primer equipo durante esta etapa de preparación. Los juveniles Romario Espín, Criss Macías, Sebastián Mosquera, Cristian Uparela, Yeiner Romero, David Rodríguez e Iván Díaz hacen parte del grupo de trabajo que comenzó actividades bajo las órdenes del cuerpo técnico. A ellos se suma Darwin Cortes, quien regresa a la institución tras su experiencia en el fútbol portugués y continuará su proceso de crecimiento deportivo en el club”, indicó el club.