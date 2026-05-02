'Arriero' Herrera no canta victoria tras vencer a Nacional: "No hay que confiarnos"

Once Caldas sacó el resultado positivo para cerrar la fase regular motivado e ilusionado con hacer una buena presentación en los Play-Offs para volver a disputar una final y por qué no, quedarse con un título que espera desde hace varios años.

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Desde el primer minuto en Manizales contra Nacional dominaron y tuvieron opciones para abrir el marcador antes de las llegadas iniciales de su rival, pues, poco a poco, el juego se tornó de ida y vuelta. Sin embargo, fue el elenco local el que se tomó más confianza para romper los ceros y en el segundo tiempo llegó la anotación.

Recién empezó el complemento, Once Caldas rompió los ceros con un gol de Luis ‘Niche’ Sánchez que significó la quinta derrota de Atlético Nacional y, parcialmente, la tercera casilla para los caldenses. Los manizaleños esperan por el sorteo el domingo 3 de mayo.

Por su parte, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera brindó un análisis sobre lo que fue la victoria y los Play-Offs de la Liga BetPlay con la ilusión latente de conseguir buenos resultados en cuartos para instalarse en semifinales y soñar con la final.

EL ANÁLISIS DEL ‘ARRIERO’ HERRERA TRAS LA VICTORIA DE ONCE CALDAS VS NACIONAL

Sin duda alguna, el objetivo es conseguir el título y el ‘Arriero’ le agradeció a jugadores y a la afición, “hoy todo el equipo estuvo y la hinchada influyó. Es motivante ver el estadio lleno para ellos y seguimos. No hay que confiarnos en lo que pasó. Esta semana esperamos los resultados y quién nos va a tocar para prepararnos en lo que viene”.

El ‘Arriero’ fue claro sobre la importancia que recae en ganarle a Nacional y en la sincronía que ha tenido con la afición después de algunos reclamos de hinchas, “hay muchas cosas que se hablan, he tenido la conciencia tranquila, me debo a un equipo, a una hinchada y hay que seguir adelante, no porque la gente dice otras cosas. Estoy contento con mi equipo, no puedo cambiar mi ciudad de nacimiento, me hice en Nacional, pero canté el gol más que nunca”.

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Además, agregó que, “me da para seguir, quiero al Once Caldas, tan joven fui jugador de Nacional y por eso también le quería ganar. Es un equipo que tiene muy buenas figuras, fuimos superiores en la mayoría de los 90 minutos y me siento orgulloso con el Once de ganar hoy”.

Sobre las diferentes facetas que presentó Once Caldas y las cosas buenas para los Play-Offs detalló que, “me siento muy alegre con el equipo, como digo, mostró categoría, tengo un mediocampo que me rindió, saben jugar y enfrentamos a un gran rival, al que va de primero y es seguir luchando. No sé con quién nos va a tocar, pero seguimos esperando el rival para hacer una buena presentación”.

LA IMPORTANCIA DE LOS NOMBRES DE LA PLANTILLA PARA LO QUE VIENE

El ‘Arriero’ dejó claro que tiene varios nombres que pueden aportar en cualquier momento de la Liga BetPlay, “trajimos a Patiño (Juan Pablo) que venía de Nacional de Uruguay, lo podemos recuperar para lo que viene. Andrés Roa nos tocó esperarlo, di el visto bueno para traerlo acá y lo viene demostrando que nos puede dar más y ojalá rinda más de lo que nosotros queremos. En eso vamos trabajando. Tengo un mediocampo y delantera que da resultados y una defensa muy sólida”.

Para los Play-Offs, Hernán Herrera afirmó que, “todos los días tenemos que mejorar muchas cosas, tengo mi cuerpo técnico y necesitamos mejorar en las falencias. Recuperamos el orden táctico y seguimos en ese proceso para corregir lo que nos hace daño como las pelotas quietas y hoy lo hicimos bien”.

¿QUÉ HAY QUE SUPERAR PARA GANAR LOS PLAY-OFFS? ‘ARRIERO’ HERRERA RESPONDIÓ

Comparó los mediocampos de Nacional y de Once Caldas, “viendo los dos mediocampos de Nacional como el de nosotros, era para jugar. Lo que tiene Nacional y nosotros en el medio es muy bueno. A Manizales y a la hinchada del Once les gusta el buen juego y por eso trajimos a estos jugadores. En defensa hay que trabajar los rechazos porque quedaron varios balones cerca del área y no se pueden regalar a equipos que juegan bien como Nacional y que no hagan goles de tiro de esquina, pero ya lo estamos corrigiendo mucho”.

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La motivación en estas fases finales, “hemos hablado con los jugadores y es el cuidado personal que tengamos con ellos. Nosotros no los podemos concentrar toda una semana para jugar los partidos. Si jugamos un sábado podemos concentrar el jueves y hay que tener mucho cuidado con eso, ellos son profesionales y cada uno es libre de hacer lo que quiera bajo mientras no lo tengamos nosotros bajo nuestro mando”.

Entre las cosas positivas que dará resultado en Play-Offs serán las transiciones y retrocesos que mostró en este partido definitivo, “en el Once somos muy fuertes en esas transiciones. Tenemos la fortaleza de recogernos rápido, Pipe (Gómez) nos ha dado una mano porque no le gustaba regresar y ahora lo está haciendo. Hemos mejorado en el medio y con la posesión de balón no hay problema en enfrentar al equipo que sea cuando tienen ellos el balón”.