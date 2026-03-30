Llaneros y Once Caldas no se sacaron ventajas: empate en cuestión de dos días

Los últimos 90 minutos del domingo 29 de marzo se iban a jugar en Villavicencio con el vibrante partido entre Llaneros que recibió a Once Caldas con la necesidad de sumar de a tres para sellar la clasificación para los Play-Offs. Por su parte, los manizaleños también requerían la victoria en busca de ponerse segundos detrás de Nacional y encaminar el paso a la siguiente fase.

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Todo inició en la jornada dominical como estaba estipulado por el calendario. Sin embargo, una torrencial lluvia y la tormenta eléctrica acabaron con las ilusiones del fútbol por la noche el domingo cuando Once Caldas ya ganaba por la mínima diferencia.

Jefry Zapata había abierto el marcador para Once Caldas. Con esa victoria, el partido reinició en el minuto 11 este lunes 30 de marzo. Llaneros fue más y logró el empate, pero todo terminó en esa igualdad a un tanto sin sacarse diferencias.

EMPATE DESDE LA PRIMERA PARTE ENTRE LLANEROS VS ONCE CALDAS

En el partido del domingo, las emociones arrancaron desde los primeros minutos del compromiso. De hecho, antes de los diez, Once Caldas logró romper los ceros del arco custodiado por Miguel Ortega en una excelente jugada de Luis Sánchez que centró y Jefry Zapata remató al arco. Ortega atajó, pero no pudo con el segundo disparo.

La torrencial lluvia y los truenos seguía alarmando hasta que decidieron ponerle fin al partido a la espera de que bajara la lluvia. No fue posible continuar con el compromiso y a las 10 de la mañana del lunes se desarrolló la continuidad con Llaneros como protagonista.

Sobre los 16 minutos, Luis Miranda se acercó al arco de Once Caldas con un disparo afuera del área. Joan Felipe Parra salvó con seguridad. Los embates de los locales seguían dando de qué hablar con un disparo de Juan Pertuz que Parra salvó al córner.

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Tras un balón atajado por Joan Parra, el arquero recorrió metros con la pelota en los pies, filtró para crear una jugada clara de gol que acabó en Luis Sánchez y un disparo buscando el segundo palo. Infortunadamente para el jugador de Once Caldas, su intención se perdió por un costado.

Fue en los últimos minutos que Llaneros se tomó confianza, primero, con Jhon Vásquez y un remate que salvó Joan Parra, y luego, antes de que acabara el primer tiempo, un rechazo de Jorge Cardona quedó para Kevin Rincón que sacó un violento remate desviado en un contrario para el empate.

SIN GOLES, PERO CON JOAN PARRA DE HÉROE

Durante el segundo tiempo, Llaneros volvió a retomar la confianza con la que terminó el primer capítulo. El equipo local llegó al arco rival con un disparo de Néider Ospina que salvó Joan Parra sobre los 55 minutos. Cinco después, otra vez Ospina llegó a los predios del Once Caldas, y esta vez fue el larguero el que salvó.

Once Caldas regaló el balón y no pudo acercarse al arco rival. Llaneros intentó romper la igualdad que seguía en el compromiso, pero Joan Parra y la mala puntería en otra acción de Néider Ospina no permitió que los de Villavicencio se quedaran con el triunfo.

Joan Parra volvió a ser figura sobre los últimos minutos con un cabezazo contra el suelo que atajó, y, luego, un tiro libre que se le iba metiendo al pórtico y con un guantazo despejó el peligro. Así quedó todo en una igualdad que no sirve mucho.

¿QUÉ VIENE PARA LLANEROS Y ONCE CALDAS EN LA LIGA BETPLAY?

Todo quedó en igualdad que poco sirve para Llaneros que llegó a 16 unidades y deberá visitar en un duelo directo por la tabla de clasificación a Independiente Santa Fe. Los cardenales le llevan dos puntos a los de la ‘Media Colombia’ y quien pierda ese juego estaría complicándose con la clasificación.

Por su parte, Once Caldas llegó a 24 unidades y no pudo llegar a la tercera casilla de la clasificación. Todavía le falta uno que otro punto para sellar la clasificación anticipada. En la próxima fecha, los manizaleños recibirán la visita del Deportivo Independiente Medellín.