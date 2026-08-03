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Tabla de posiciones tras la fecha 2 de la Liga BetPlay: América es el líder

Boyacá Chicó ocupa la casilla 20 de la tabla de posiciones.
Carlos Cañas
Tabla de posiciones.
Tabla de posiciones. // @nacionaloficial/@AmericadeCali/@SantaFe

Este domingo 2 de agosto se terminó de jugar la segunda jornada de la liga colombiana del último semestre del 2026. Solo tres empates se presentaron en esta fecha.

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Empate en el inicio de la fecha

La jornada se abrió con el empate 1 a 1 entre Atlético Bucaramanga y Llaneros FC. Luego, Deportivo Pereira empató sin goles y de visitante ante Fortaleza FC.

Águilas Doradas se hizo fuerte a domicilio y volvió a ganar. En esta oportunidad venció 2 a 1 al Deportivo Pasto. Deportes Tolima, fuera de casa, también derrotó a Alianza FC 2 goles a 1.

Nacional lo volvió a hacer: venció a Jaguares y quiere ganar la Liga

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Medellín y Millonarios ganaron

El Deportivo Independiente Medellín recibió en el estadio Atanasio Girardot al Deportivo. Los paisas ganaron por la mínima diferencia. Luego, Millonarios FC, en territorio ajeno, se impuso 1 a 0 ante el Junior de Barranquilla.

Atlético Nacional de Medellín le ganó 3 a 0 a Jaguares y América de Cali le metió siete goles al Boyacá Chicó (7 a 0). Y en el último partido de este domingo, Independiente Santa Fe de Bogotá y Once Caldas de Manizales igualaron 2 a 2. Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá jugarán su duelo por esta fecha en septiembre.

Santa Fe y Once Caldas empataron en un partidazo en El Campín

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Así quedó la tabla de posiciones

1. América de Cali 6 puntos
2. Águilas Doradas 6
3. Deportes Tolima 6
4. Deportivo Independiente Medellín 6
5. Once Caldas 4
6. Atlético Bucaramanga 4
7. Llaneros FC 4
8. Atlético Nacional 3
9. Deportivo Cali 3
10. Millonarios FC 3
11. Fortaleza FC 2
12. Independiente Santa Fe 1
13. Alianza FC 1
14. Deportivo Pereira 1
15. Deportivo Pasto 0
16. Junior FC 0
17. Internacional de Bogotá 0
18. Cúcuta Deportivo 0
19. Jaguares de Córdoba 0
20. Boyacá Chicó 0

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