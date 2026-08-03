Este domingo 2 de agosto se terminó de jugar la segunda jornada de la liga colombiana del último semestre del 2026. Solo tres empates se presentaron en esta fecha.

Lea también América no tuvo piedad y le metió dura paliza al Chicó: siete goles se marcaron

Empate en el inicio de la fecha

La jornada se abrió con el empate 1 a 1 entre Atlético Bucaramanga y Llaneros FC. Luego, Deportivo Pereira empató sin goles y de visitante ante Fortaleza FC.



Águilas Doradas se hizo fuerte a domicilio y volvió a ganar. En esta oportunidad venció 2 a 1 al Deportivo Pasto. Deportes Tolima, fuera de casa, también derrotó a Alianza FC 2 goles a 1.

Lea también Nacional lo volvió a hacer: venció a Jaguares y quiere ganar la Liga

Medellín y Millonarios ganaron

El Deportivo Independiente Medellín recibió en el estadio Atanasio Girardot al Deportivo. Los paisas ganaron por la mínima diferencia. Luego, Millonarios FC, en territorio ajeno, se impuso 1 a 0 ante el Junior de Barranquilla.



Atlético Nacional de Medellín le ganó 3 a 0 a Jaguares y América de Cali le metió siete goles al Boyacá Chicó (7 a 0). Y en el último partido de este domingo, Independiente Santa Fe de Bogotá y Once Caldas de Manizales igualaron 2 a 2. Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá jugarán su duelo por esta fecha en septiembre.

Lea también Santa Fe y Once Caldas empataron en un partidazo en El Campín

Así quedó la tabla de posiciones

1. América de Cali 6 puntos

2. Águilas Doradas 6

3. Deportes Tolima 6

4. Deportivo Independiente Medellín 6

5. Once Caldas 4

6. Atlético Bucaramanga 4

7. Llaneros FC 4

8. Atlético Nacional 3

9. Deportivo Cali 3

10. Millonarios FC 3

11. Fortaleza FC 2

12. Independiente Santa Fe 1

13. Alianza FC 1

14. Deportivo Pereira 1

15. Deportivo Pasto 0

16. Junior FC 0

17. Internacional de Bogotá 0

18. Cúcuta Deportivo 0

19. Jaguares de Córdoba 0

20. Boyacá Chicó 0