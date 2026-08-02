Después de la victoria ante Tigres FC por la Copa BetPlay Dimayor 2026, Atlético Nacional se enfrentó en condición de visitante con Jaguares de Córdoba por la segunda jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año.

Problemas en el primer tiempo

El partido, en el primer tiempo, se tuvo que detener porque, al parecer, dos sectores de la hinchada del conjunto antioqueño se enfrentaron en las gradas. Debido a la situación, ambos planteles fueron enviados a los camerinos.



Tras varios minutos, la situación se pudo controlar y el compromiso se pudo reanudar. La etapa inicial fue dominada por Atlético Nacional, al punto de anotar tres goles. Jaguares se mostró muy débil.

Marlos, Sarmiento y Morelos

Al minuto 7, Marlos Moreno apareció para poner la apertura en el marcador. Al 19, Andrés de Jesús Sarmiento también contó con la chance de anotar y no la desperdició. 2 a 0.



El centro delantero Alfredo Morelos, que también estuvo buscando su tanto, logró convertir al minuto 32 tras una habilitación del lateral derecho Andrés Felipe Román. 3 a 0, entonces, acabó el primer tiempo.

3 a 0 final

Aunque Atlético Nacional intentó seguir marcando en la etapa final, no pudo hacerlo. Jaguares de Córdoba tampoco pudo descontar. El partido, de esta manera, terminó 3 goles a 0 a favor de la escuadra paisa. Andrés Román se fue expulsado al minuto 66.



El equipo que es dirigido por Lucas Fidolo González Vélez​ ganó su primer partido en la liga. El conjunto verdolaga tiene la obligación de pelear y ganar la estrella de diciembre. Habrá que esperar para conocer si eso sucede o no.