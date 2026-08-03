Pablo Repetto destapó la polémica razón por la que Santa Fe no gana en Liga Betplay

Se jugó la fecha 2 de la Liga Betplay y los encargados de cerrar la jornada fueron Independiente Santa Fe y Once Caldas, los cuales protagonizaron un empate lleno de goles y emociones en el Estadio El Campín.

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Los bogotanos y los manizaleños se repartieron los puntos tras empatar 2-2, un resultado que no le agradó del todo a Pablo Repetto, quien ha dado de qué hablar porque no convenció con el planteamiento táctico que hizo en el transcurso de los 90 minutos, pero el uruguayo "sacó el paraguas" diciendo que la victoria se había escapado tras la logística que están viviendo en este momentos en cuanto a tiempos de adaptación y de juego.

A Santa Fe lo afectó jugar partidos seguidos y con más de un mes sin competir

Antes del partido, el panorama parecía favorable para Independiente Santa Fe tras adelantarse en el marcador en dos oportunidades. Sin embargo, el equipo capitalino no logró conservar la ventaja y terminó igualando frente a Once Caldas, un resultado que dejó reflexiones por parte del entrenador Pablo Repetto sobre el rendimiento de sus dirigidos y las dificultades que todos deben saber en el inicio del campeonato, en especial los fanáticos, quienes tienden a ser los más exigentes.

En la rueda de prensa posterior al compromiso que finalizó con un marcador de 2-2, el técnico uruguayo reconoció que el desarrollo del encuentro cambió luego del primer gol de Santa Fe, en donde Once Caldas despertó y a partir de ese momento nada volvió a ser igual para el 'león': "Nos pusimos rápido en ventaja y, después de eso, no nos sentimos cómodos en el partido",

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Además del análisis futbolístico, el uruguayo explicó que la exigencia física y mental de jugar dos encuentros en pocos días, después de un periodo cercano a los dos meses sin competencia oficial, representa un desafío importante para todos los planteles.

"Nos pusimos rápido en ventaja y, después de eso, no nos sentimos cómodos en el partido. Intentamos corregir en el segundo tiempo con algunas variantes, ajustando algunas zonas en las cuales ellos nos estaban haciendo daño, y creo que lo hicimos bien. No pudimos sostener las dos ventajas que tuvimos y estos partidos del comienzo son durísimos. Enfrentamos a un muy buen equipo. También influye jugar dos partidos tan seguidos luego de una parada de casi dos meses sin competir. En eso se afecta tanto la parte física como la mental".

Repetto contó la verdad sobre lo que ocurre con Yilmar Velásquez

Independiente Santa Fe también ha contado con un par de complicaciones en la plantilla de jugadores, ya que a pesar de no haberse levado a cabo cambios en la plantilla y mantener una base sólida de jugadores, algunas figuras comenzaron a perder protagonismo, tal como es el caso de Yilmar Velásquez y Ewill Murillo.

En esta ocasión Pablo Repetto habló con respecto al caso del volante de 26 años, quien lleva mucho tiempo sin aparecer en las convocatorias y según Repetto esto se dio por la cantidad de jugadores que juegan en esta posición y porque perdió rendimiento tras las lesiones.

"Con Yilmar Velásquez, lo que pasa es que en esa posición están Daniel Torres, Kilian Toscano y Johann Torres. Juegan dos y uno va al banco. Al principio jugó bastante durante mi estadía en el club, pero ha tenido que salir por diferentes circunstancias, como una lesión que sufrió. Ahora se está poniendo en forma. Es un jugador que tenemos en cuenta; infortunadamente, no puedo poner a todos en el banco. Se trata de hacer una balanza entre los minutos y el estado físico, y me toca elegir", explicó.

Próximo partido de Pablo Repetto con Santa Fe

El siguiente reto que tendrá el cuadro 'cardenal' será en condición de local frente a Unión Magdalena, compromiso que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 5 de agosto y que corresponde al partido de ida de la Fase 1B de la Copa Betplay.