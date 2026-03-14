'Arriero' Herrera tomó libertades con el resultado: "Podíamos dar descanso a jugadores"

Llegó la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I con un vibrante partido entre Once Caldas y el Deportivo Pasto en el Estadio Palogrande. Quien sumara de a tres iba a tomar el liderato de manera parcial a la espera del segundo partido entre Atlético Nacional vs Llaneros.

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Deportivo Pasto ha tenido un gran arranque tomando el liderato de la Liga., mientras que Once Caldas vive uno de los mejores torneos de los últimos tiempos en la parte alta y entre la primera y segunda posición del rentado local. Le dieron continuidad a Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera que encontró la mejor forma de Jefry Zapata al lado de Dayro Moreno y de Felipe Gómez.

Justamente, fue Felipe Gómez quien abrió la cuenta desde muy temprano en el partido. Apenas fueron siete minutos de resistencia del Pasto, y, tras un disparo de larga distancia del ex América de Cali rompió los ceros. Antes de los veinte de la primera parte, Jorge Cardona marcó el segundo tras un cabezazo y en el segundo tiempo pasó de todo.

Faltaban los goles de Jefry Zapata y de Dayro Moreno. Zapata marcó el tercero y Dayro, de penal puso el cuarto tanto. Ya era una goleada que el Pasto decoró sobre el final con Andrey Estupiñán y Diego Chávez. Santiago Jiménez se fue expulsado a los 90 minutos. En la rueda de prensa, Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera destacó los puntos altos de la victoria.

EL ‘ARRIERO’ HERRERA EXPLICÓ LOS CAMBIOS: "PODÍAMOS DARLES DESCANSO"

Once Caldas tuvo grandes tramos de mucha superioridad en el partido y eso se vio reflejado en el 4-0 antes de los 80 minutos en donde llegaron los dos descuentos del Pasto. Los cambios del ‘Arriero’ dieron de qué hablar, pero explicó que respondió al siguiente partido de visitante y a la comodidad por el resultado.

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Era el partido para probar, pero no salió como se pretendía, “tengo un partido contra el Bucaramanga el martes y con el 4-0 podíamos darles descanso a los que van a viajar. A veces se hacen los cambios para mejorar y para que sean importantes en el equipo. No salió lo que uno quería. Se gana, seguimos sumando para buscar la clasificación”.

El cuadro blanco se ha conformado en casa con 14 puntos de 18 posibles y sin derrotas. En este aspecto, Hernán Herrera comentó que, “para poder avanzar en los torneos tenemos que ganar de local para aspirar a estar más arriba. Empatamos dos partidos acá que nos tuviera de líder y no se ha perdido. Se está haciendo un buen puntaje, esperamos seguir luchando. Tenemos equipo y hay que prepararnos para los partidos de local y por fuera también”.

Los hinchas presionan al ‘Arriero’ con la necesidad de títulos y el antioqueño aseveró que, “respeto a la hinchada, no voy a tocar nada más. Ellos tienen su derecho, yo me estoy dedicando a que el equipo salga adelante, que el equipo juegue y haga las cosas. Hay que mejorar mucho. Se ganó, se sumó, vamos con 22 puntos y faltan ocho partidos para buscar la clasificación”.

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Pese a que contestó a los cambios que hizo y que no dieron mucho resultado, el entrenador albo sentenció cómo fue la conformación de la convocatoria, “no más se quedaron cuatro afuera de convocatoria, Esteban Beltrán, Jaime Alvarado, Jaider Riquett y Juan Patiño. Adelante tenemos mucho gol, entonces modificar ahora no. Queríamos descansar a los jugadores, lo importante es que se ganó y el equipó mostró mucha categoría al ganarle a un equipo duro como el Pasto que venía primero”.