Arturo Reyes confirmó a cuál equipo dirigirá en 2026-II

Después de varias semanas de incertidumbre alrededor del futuro de Deportivo Pereira, finalmente quedó despejada una de las principales dudas de cara al segundo semestre de 2026. Arturo Reyes seguirá siendo el entrenador del cuadro matecaña.

El propio director técnico confirmó su continuidad durante una conversación que sostuvo con Pablo Ríos y Yony Gutiérrez en la edición de este viernes 12 de junio de Planeta Fútbol de RCN y Win Sports.

Aunque en algunos sectores se especuló con una posible salida debido al difícil momento institucional que atraviesa el club, Reyes dejó claro que su intención es continuar al frente del proyecto y trabajar para cambiar la imagen que dejó el equipo en el primer semestre.

Arturo Reyes dio detalles de la pretemporada de Pereira

El entrenador de 57 años explicó que la preparación para el nuevo campeonato comenzará muy pronto. "Con Pereira iniciaremos pretemporada el próximo lunes (15 de junio)", afirmó, dando así el primer detalle de la planificación deportiva.

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Dentro de esa hoja de ruta aparece un desplazamiento a Antioquia. Según comentó el estratega, la intención es entrenar en Medellín para realizar varios compromisos amistosos que permitan ajustar conceptos antes del inicio de la competencia oficial.

"La idea es viajar a Medellín y realizar cuatro o cinco partidos de preparación", explicó Reyes, quien pretende aprovechar esos encuentros para consolidar una propuesta futbolística que no logró verse de manera constante durante el semestre anterior.

El principal reto no será menor. Deportivo Pereira terminó en la última posición de la Liga BetPlay 2026-I y además afronta una situación compleja desde los puntos de vista económico, administrativo y deportivo, factores que han generado preocupación entre los aficionados.

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Por eso, el técnico fue claro al exponer el objetivo para el segundo semestre. "Queremos revertir la situación y clasificar a los ocho", señaló, dejando en evidencia que la prioridad será volver a convertir al Pereira en un equipo competitivo dentro de la Liga BetPlay.

La continuidad de Reyes también representa una apuesta por la experiencia. A lo largo de su carrera ha dirigido distintas categorías de la Selección Colombia y ha sido reconocido por su trabajo en procesos juveniles, varios de los cuales terminaron nutriendo al fútbol profesional colombiano.

Además, el entrenador cuenta con el antecedente de haber sido campeón de la Liga BetPlay con Junior FC. Ahora buscará trasladar esa experiencia a un Deportivo Pereira que necesita resultados urgentes y que confía en que la estabilidad en el banquillo sea el primer paso para dejar atrás la crisis y volver a pelear por un lugar entre los ocho mejores del campeonato colombiano.