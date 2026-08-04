Arturo Reyes saldría del Pereira y daría el salto a selección

El nombre de Arturo Reyes volvió a aparecer en el entorno de la Selección Colombia. Aunque actualmente se desempeña como director técnico de Deportivo Pereira, en las últimas horas surgió la versión de que podría integrarse nuevamente al cuerpo técnico del combinado nacional.

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La información fue revelada por Carlos Antonio Vélez, quien aseguró que el entrenador samario es uno de los candidatos que se manejan para convertirse en nuevo asistente técnico de Néstor Lorenzo. La posibilidad se abre tras la salida de Amaranto Perea, quien dejó su cargo para llegar a Independiente Medellín.

De concretarse el movimiento, Reyes ocuparía un puesto que ya conoce dentro de la estructura de la Federación Colombiana de Fútbol. Su experiencia previa con las selecciones juveniles y su paso por la absoluta lo convierten en un firme candidato.

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Trayectoria de Arturo Reyes en la Selección Colombia

El técnico dirigió a las selecciones Sub-20, Sub-21 y Sub-23 de Colombia, y además asumió como entrenador encargado de la selección absoluta en 2018 después de la salida de José Néstor Pékerman. Posteriormente trabajó como asistente de Carlos Queiroz entre 2019 y 2020.

Mientras tanto, su presente en Deportivo Pereira no atraviesa el mejor momento. Reyes asumió la conducción del equipo a comienzos de 2026, pero el club vive una compleja situación marcada por problemas institucionales, económicos y deportivos, factores que han afectado el rendimiento del proyecto.

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Esa crisis ha generado incertidumbre alrededor del futuro del entrenador samario, por lo que la posibilidad de regresar a la Selección Colombia aparece como una alternativa atractiva tanto para él como para la Federación, que busca reorganizar su cuerpo técnico tras los recientes movimientos internos.

Por ahora, la versión se mantiene en el terreno de los rumores y no existe un pronunciamiento oficial ni de la Federación Colombiana de Fútbol ni de Deportivo Pereira. Se espera que en los próximos días la información tome mayor fuerza o, por el contrario, sea descartada definitivamente por las partes involucradas.