Hugo Rodallega, experimentado centro delantero de Independiente Santa Fe, le marcó su primer gol al América de Cali en la noche de este sábado 9 de mayo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.



Ambas escuadras, como bien se sabe, se enfrentan por el partido de ida de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. Es, sin lugar a dudas, una de las mejores series de esta ronda del torneo.

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Al minuto 7 llegó el tanto

El gol de Hugo llegó al minuto 7 del primer tiempo. Hugo Rodallega ha mencionado en diferentes oportunidades que el equipo rojo de la capital del departamento del Valle del Cauca siempre fue el club de sus amores.



El tanto del jugador que estuvo en la Premier League de Inglaterra, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter.

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El video

El nivel actual de Hugo Rodallega es realmente bueno, al punto de que muchos hinchas lo piden para la Selección Colombia y la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Sin embargo, como el jugador no ha hecho parte del proceso del director técnico argentino Néstor Lorenzo, es muy poco probable que sea convocado para lo que será el inicio del certamen orbital.

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Santa Fe en Libertadores

Hugo Rodallega, no obstante, seguirá tratando de hacer el mejor trabajo posible con Independiente Santa Fe de Bogotá. El cardenal compite, es de resaltar, además, en la Copa Libertadores de América.



En el torneo internacional, la escuadra entrenada por el uruguayo Pablo Repetto marcha de muy mala manera. La clasificación a los octavos de final está más que complicada y es poco probable que se dé.



