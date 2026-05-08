David González va con todo contra Hugo Rodallega para los cuartos de final

Terminó el "todos contra todos" de la Liga Betplay y se definieron los ocho mejores equipos de la competencia que se enfrentarán en una instancia de cuartos de final con duelos de ida y vuelta en donde dos de los principales protagonistas serán América de Cali e Independiente Santa Fe.

El duelo de rojos definirá al equipo que avanzará a la semifinal del certamen y todo comenzará en la ciudad de Cali, siendo la 'mechita' la que auspicie como local en el Pascual Guerrero en un partido que David González ya tiene estudiado, en especial a Hugo Rodallega.

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David González tiene los ojos puestos sobre Hugo Rodallega

Inicia un nueva fase de la Liga Betplay para definir a los cuatro mejores equipos que avanzarán a la semifinales y posteriormente las que se encargarán de definir al respectivo campeón del certamen de apertura 2026, en donde dos de los candidatos son Independiente Santa Fe y América de Cali.

Una vez se conocieron los ocho clasificados, Dimayor realizó el respectivo sorteo para organizar los cruces, determinando un clásico de rojos en los cuartos de final, los cuales iniciarán en el Pascual Guerrero y terminarán en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá.

Ambas escuadras llegan con un presente irregular a nivel nacional e internacional, sumando empates, derrotas, pero muy poca continuidad ganadora, por lo que el encuentro de Liga Betplay será determinante para lo anímico, pero también para la clasificación.

Es por ello que David González analiza con detenimiento el encuentro, en especial porque quiere celebrar frente a toda su gente un nuevo clásico. Aunque tiene un dolor de cabeza llamado Hugo Rodallega, al cual ya tiene estudiado y le envió un contundente mensaje.

¿Cuándo serán los partidos de cuartos de final entre América vs Santa Fe?

El primer partido que se llevará a cabo en la ciudad de Cali se jugará el sábado 9 de mayo sobre las 20:20 hora local en el Pascual Guerrero. Mientras que el duelo de vuelta en el Estadio El Campín se disputará el martes 12 de mayo sobre las 20:30.

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Franco Fagúndez calentó el clásico rojo

En conversación con Win Sports, el jugador uruguayo fue claro sobre lo que será el juego contra el América de Cali, asegurando: “Como dice la gente: ‘rojo solo hay uno’”. Tenemos que intentar demostrarlo”, lo que generó todo tipo de comentarios entre los aficionados de ambas escuadras.