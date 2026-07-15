Nuevo refuerzo de Nacional presentaría exámenes este miércoles

Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, se sigue preparando de cara a la liga del segundo semestre, en la que espera ser más que protagonista.



El conjunto antioqueño, como bien se sabe, cayó en la primera final de la liga ante el Junior de Barranquilla, que es dirigido por el uruguayo Alfredo Arias. Tras esa dura derrota, Diego Arias dejó de ser el entrenador del plantel verdolaga.

Nacional piensa en el inicio de la Liga

Y después de algunas semanas de la salida de Diego Arias, que ahora dirigirá a Fortaleza de Bogotá, Atlético Nacional anunció la llegada de Lucas González, quien durante el primer semestre del año estuvo en el banquillo del Deportes Tolima.



Ya con Lucas en cabeza del cuerpo técnico de Atlético Nacional, los hinchas esperan que se empiecen a anunciar los fichajes para el inicio de la competencia oficial del segundo semestre. Y bien, sobre un fichaje, precisamente, en las últimas horas surgió una información más que importante.

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Armani sería anunciado muy pronto

De acuerdo con lo mencionado por Juan David Londoño a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter, el experimentado portero argentino Franco Armani presentará exámenes médicos en las horas de la tarde del miércoles 15 de julio.

Armani, como bien se sabe, firmará contrato con Atlético Nacional de Medellín tras salir de River Plate de Argentina, equipo que lo despidió por todo lo alto y en el que supo convertirse en un verdadero ídolo. Franco dejó una huella enorme en el conjunto de la banda cruzada.

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El regreso de un ídolo

Franco Armani, como bien se sabe, ya sabe lo que es vestir los colores de Atlético Nacional. El argentino también es ídolo en el verdolaga. Uno de los trofeos más inolvidables que alcanzó con el verde y blanco fue el de la Copa Libertadores de América del año 2016 ante Independiente del Valle de Ecuador.



Se espera que los exámenes médicos resulten de la mejor manera posible para que en las próximas horas o días la institución paisa pueda anunciar el regreso de Franco Armani. Habrá que esperar para conocer cómo le irá al argentino en esta nueva etapa en Atlético Nacional.