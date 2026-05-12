Internacional de Bogotá y Atlético Nacional de Medellín se están enfrentando en un verdadero partidazo. El juego corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.



Apenas al minuto cinco, Juan David Valencia Longa los sorprendió a todos y marcó la apertura en el marcador a favor del equipo de la capital del país. Como la ida había quedado 2 a 1 a favor del verdolaga, el global se puso 2 a 2.

Lea también Diego Arias reveló la razón por la que Marlos Moreno está ‘borrado’ en Nacional

Nacional fue por el empate

Con ese resultado en el marcador global, la serie se tenía que definir a través de los disparos desde el punto penal. Sin embargo, desde la anotación, Atlético Nacional empezó a hacer todo lo necesario por empatar el juego.



Y bien, la igualdad llegó al minuto 40. Después de un tiro de esquina y del cabezazo de uno de sus compañeros, el defensa central Simón García se elevó para enviar la esférica al fondo de la red.

Faríñez había estado muy bien

Antes de ese tanto, los antioqueños lo habían intentado por todo lado, pero el portero venezolano Wuilker Faríñez Aray, a punta de grandes actuaciones, impidió el daño letal del rival.



Y ya que se menciona el nombre del guardameta que supo vestir los colores de Millonarios FC de Bogotá, justo antes del final de la etapa inicial tuvo una mala salida que terminó en el 2 a 1 a favor de Atlético Nacional.

Lea también Nacional confirmó que uno de sus jugadores fue operado: baja para las finales

El error del portero

Otro tiro de esquina, pero este fue al primer palo. Wuilker Faríñez intentó ir a buscar la pelota, pero no calculó bien y tampoco contó con el anticipo de Matheus Uribe. El experimentado mediocampista apareció y anotó el tercer tanto de la tarde-noche.

El primer tiempo del Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá estuvo entretenido de inicio a fin. Por el momento, el conjunto verde y blanco está clasificando a las semifinales de la liga colombiana.



