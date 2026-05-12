Atlético Nacional de Medellín confirmó hace apenas unas horas que el delantero Dairon Asprilla fue operado de su rodilla izquierda y por esto se perderá el partido de vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.



“Ayer lunes 11 de mayo, nuestro delantero Dairon Asprilla fue intervenido quirúrgicamente mediante una artroscopia en su rodilla izquierda, procedimiento que había sido determinado por el cuerpo médico del club, tras la contusión que sufrió el pasado miércoles durante el entrenamiento en la sede de Guarne”, indicó el club.

Dairon Asprilla, fuera del torneo

Este martes 12 de mayo, a las 6:20 p. m., hora colombiana, Atlético Nacional se va a ver las caras con Internacional de Bogotá por los cuartos de final del torneo. La serie marcha 2 a 1 a favor del conjunto paisa.



Dairon Asprilla, que tiene pasado en la MLS de los Estados Unidos, además de perderse el compromiso de esta tarde-noche con Inter de Bogotá, no podrá estar en una hipotética semifinal y final de la escuadra que viste de verde y blanco.

Cuatro semanas de recuperación

“La cirugía se realizó con éxito y el tiempo de recuperación estimado es de 4 semanas, lo que lamentablemente dejaría al jugador por fuera del torneo actual. Atlético Nacional acompaña a Dairon en este proceso y reafirma que la salud e integridad de sus jugadores siempre estarán por encima de cualquier resultado deportivo. El club seguirá informando oportunamente sobre su evolución y proceso de recuperación”, sentenció el club.

Tras la ausencia de Dairon Asprilla, el director técnico Diego Arias, en el centro del ataque, solo podrá contar con Alfredo Morelos y Cristian Arango. El primer jugador mencionado es el que suele ser titular.

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Nacional es favorito

El club verdolaga pinta como rotundo favorito para clasificar a las semifinales de la liga colombiana. Con el apoyo de toda su gente, Nacional hará todo lo posible por conseguir la clasificación.



“El equipo dirigido por Diego Arias llega motivado al encuentro, luego de conseguir una importante victoria en condición de visitante y con el respaldo de su hinchada. El duelo frente al conjunto bogotano marcará un nuevo registro en el historial entre ambos clubes; será el partido número 25 de Atlético Nacional como local ante Internacional de Bogotá y el compromiso número 50 en el historial por Liga”, escribió el equipo previo al duelo.