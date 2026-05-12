Diego Arias reveló la razón por la que Marlos Moreno está ‘borrado’ en Nacional

En este momento, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año, Atlético Nacional de Medellín se enfrenta con Internacional de Bogotá.



Al ser local el equipo verde y blanco de la capital antioqueña, el compromiso se lleva a cabo en el estadio Atanasio Girardot, que contó con una muy buena presencia de hinchas, pero eso sí, no tuvo lleno total.

La ida quedó 2 a 1

El partido de ida, disputado en el estadio Metropolitano de Techo, acabó 2 goles a 1 a favor del conjunto paisa. Los antioqueños son favoritos para clasificar a las semifinales del certamen cafetero.



Antes del encuentro, se pronunció ante los micrófonos de Win Sports el director técnico de Atlético Nacional, Diego Arias. Al estratega le consultaron, inicialmente, sobre el viral encuentro.

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Palabras de Arias

“La ilusión nuestra en todos los partidos, principalmente acá en nuestra casa. Hacer un tipo de partido donde nosotros tengamos la iniciativa, muy agresivos en el momento de las pérdidas para tener siempre el control. Dependiendo de la postura que hoy tenga Inter, evaluaremos de qué forma podremos acercarnos al gol y al mismo tiempo contrarrestar las intenciones de ellos”, dijo.



Luego, a Diego Arias le preguntaron sobre la situación del extremo Marlos Moreno, que lleva varios días borrado en Nacional. El entrenador no se guardó nada y fue muy sincero sobre el tema.

Arias sobre Marlos

“Marlos físicamente está bien, consideramos que hay otros jugadores que están en un buen momento y Marlos seguramente, si se sigue preparando como lo ha hecho, va a tener la oportunidad más adelante”, expresó, sin rodeos.

Por último, Diego Arias volvió a hablar sobre el cotejo. “No han sido un equipo que presione muy alto; más bien tienen un bloque medio y, a partir de ahí, en la recuperación intentan encontrar a los extremos que son habilidosos. Esperemos los primeros minutos qué postura van a tener. Lo que es importante es que en cada uno de esos escenarios podamos responder y superarlos en equipo”, sentenció.



