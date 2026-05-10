En las horas de la tarde-noche de este sábado 9 de mayo, Deportes Tolima se vio las caras con Deportivo Pasto, por el partido de ida de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.



En el papel, era un compromiso muy parejo, ya que ambos clubes, durante el todos contra todos, fueron de los mejores. El nivel de ambas escuadras fue realmente bueno y bastante regular.

Lea también Tolima es líder de la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores

Tolima llamado a sacar la ventaja

El primer duelo de la serie fue en el estadio Manuel Murillo Toro, que tuvo una aceptable presencia de hinchas. Deportes Tolima, por la localía, a pesar del buen nivel del rival, estaba llamado a sacar una victoria.



Y bien, lo anterior terminó sucediendo. El equipo dirigido por Lucas Fidolo González Vélez​ se hizo fuerte y terminó ganando por la mínima diferencia. El único tanto del encuentro lo hizo el delantero Luis Fernando Sandoval.

Tolima viene jugando bien

Deportes Tolima, desde hace un buen tiempo, viene demostrando un gran fútbol, incluso considerado por muchos amantes del fútbol profesional colombiano como el mejor del país.



Aunque no tiene la mejor nómina del rentado cafetero, sí tiene uno de los más excelentes funcionamientos. La escuadra vinotinto marcha de gran manera en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Está cerca de concretar la clasificación a los octavos de final.

Palabras de Lucas

Muchos dicen que Deportes Tolima puede quedar campeón de la primera liga del año, pero para ello, primero deberá dejar en el camino al Deportivo Pasto. El cotejo de vuelta será en suelo nariñense.



“Uno como DT sueña con dirigir en un equipo que pueda competirle a los más grandes del continente. He cumplido ese sueño en un lugar hermoso, en un equipo hermoso (…) Este club se ha ganado un espacio especial en mi corazón; espero retribuir con títulos”, dijo hace unos días Lucas Fidolo González sobre su club.