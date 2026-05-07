Tolima es líder de la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores

Deportes Tolima volvió a "hacer de las suyas" en la Copa Libertadores y se llevó un importante resultado nuevamente auspiciando como local, esta vez ante Nacional de Uruguay.

Una vez más el equipo de David González se llevó una importante victoria por goleada contra el que era su principal perseguidor en la tabla de posiciones. El 'pijao' ganó 3-0 y se quedó con la cima de la tabla del Grupo B.

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Tolima se acerca a la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores

Como era de esperarse, Deportes Tolima volvió a sacar un importante triunfo en el compromiso de la fecha 4 de la Copa Libertadores en Ibagué en el que claramente era su rival directo y uno de los duelos más complicados de la fase de grupos.

Por momentos el encuentro se vio complicado, pero tras la primera anotación de Luis 'Chino' Sandoval en el cierre de la primera parte todo se fue acomodando para que el resultado finalmente quedara 3-0.

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Con el triunfo del conjunto 'vinotinto y oro' ante Nacional de Uruguay en el Estadio Manuel Murillo Toro, lograron quedarse con la primera casilla tras alcanzar siete puntos, dejando ahora a Coquimbo Unido en la segunda casilla con cuatro unidades, pero mejor diferencia de gol comparada a la de Universitario, el cual quedó en el tercer lugar, y desplazando hasta la última casilla a Nacional con los mismos cuatro puntos.

Próximo partido de Tolima en la Copa Libertadores

El siguiente reto de Deportes Tolima en la búsqueda de la 'Gloria Eterna' corresponderá a la fecha 5, en donde tendrá que viajar a Chile para enfrentarse a Coquimbo Unido el martes 19 de mayo sobre las 17:00 hora Colombia.

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Cuentas para que Tolima clasifique a octavos de final

Luego de sumar de a tres puntos ante Nacional, Tolima se ratificó como líder del Grupo B y prácticamente dependería de sí mismo para clasificar, ya que le sacó tres puntos a Coquimbo Unido y al resto de sus rivales, por lo que si gana en la fecha 5 de la competencia tendría asegurado alguno de los dos primeros puestos del certamen.