En el estadio Manuel Murillo Toro, que tuvo una buena asistencia de hinchas, Deportes Tolima se enfrentó con Nacional de Uruguay por la cuarta jornada del grupo B de la Copa Libertadores de América.



El equipo pijao tenía la tarea de hacer respetar su casa y, bien, esto, precisamente, se plasmó en el terreno de juego. El conjunto colombiano venció 3 goles a 0 a su rival, que no tuvo reacción desde el primer tanto.

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Los goles de la noche

Luis Fernando Sandoval, Jherson Mosquera y Jerson González marcaron los tantos del Deportes Tolima, que llegó a siete puntos y que lidera la tabla de posiciones del grupo. El pijao también comparte zona con Universitario de Perú y Coquimbo Unido de Chile.



El juego de la escuadra tolimense, con el paso de los partidos, crece cada vez más. El equipo dirigido por Lucas Fidolo González Vélez está muy cerca de certificar su clasificación a los octavos de final del torneo internacional de clubes más importante de esta parte del mundo.

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Palabras de Lucas

Y ya que se mencionó el nombre del director técnico del conjunto pijao, este, en conferencia de prensa, no se guardó absolutamente nada para hablar de su equipo y los deseos que tiene por cumplir en el mismo.

“Uno como DT sueña con dirigir en un equipo que pueda competirle a los más grandes del continente. He cumplido ese sueño en un lugar hermoso, en un equipo hermoso (…) Este club se ha ganado un espacio especial en mi corazón; espero retribuir con títulos”, expresó el estratega, sin rodeos.

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Tolima también se medirá con Pasto

Lucas González Vélez, tras el encuentro vs. Nacional de Uruguay, es de resaltar, fue ovacionado por la hinchada del Deportes Tolima. El entrenador ha aumentado de manera considerable el nivel y el prestigio de la institución en cuestión.



Además de estar en Copa Libertadores de América, cabe mencionar, Deportes Tolima también está en los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año y en esta instancia se tendrá que ver las caras con Deportivo Pasto.