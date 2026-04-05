Cúcuta le ganó a América en el General Santander y se aferra a la permanencia

En el estadio General Santander, Cúcuta Deportivo firmó una victoria sólida este domingo 5 de abril al imponerse 2-0 sobre América de Cali, en el partido que abrió la fecha 16 de la Liga BetPlay.

El compromiso marcó el inicio de una jornada cuyo grueso se disputará el próximo fin de semana, pero que ya dejó movimientos importantes en la tabla, especialmente para un conjunto motilón que buscaba reivindicarse ante su afición.

Resumen de Cúcuta vs América

Desde el arranque, el equipo dirigido por Richard Páez mostró orden, intensidad y claridad en su propuesta, controlando los tiempos del partido y neutralizando las intenciones ofensivas del conjunto escarlata.

La recompensa para Cúcuta llegó al minuto 42 del primer tiempo, cuando Jaime Peralta apareció para abrir el marcador, consolidándose como una de las grandes figuras del compromiso con una definición precisa que desató la celebración en las tribunas.

Para la segunda mitad, América intentó reaccionar, pero se encontró con un rival bien parado en defensa y efectivo en las transiciones, lo que le permitió a los locales sostener la ventaja sin mayores sobresaltos.

El golpe definitivo llegó al minuto 72, cuando Leíder Berdugo se encargó de ejecutar un lanzamiento desde el punto penal y ampliar la diferencia, sentenciando prácticamente el desarrollo del encuentro.

Con el 2-0 en el marcador, Cúcuta administró el cierre del partido con inteligencia, mostrando una de sus mejores versiones en lo corrido del campeonato ante un rival que no logró encontrar respuestas.

Posiciones de Cúcuta y América

Gracias a este resultado, el cuadro motilón llegó a 15 puntos y se ubica en la decimosexta posición, y aunque ya no tiene opciones de clasificar, logró salir parcialmente de la zona de descenso. Por su parte, América de Cali se quedó con 24 unidades en la sexta casilla.

Próximos partidos de Cúcuta y América

En la próxima jornada Cúcuta visitará a Independiente Santa Fe en El Campín el 19 de abril, y los escarlatas se preparan para su debut en la Copa Sudamericana frente a Macará en Ecuador el jueves 9.