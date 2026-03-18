Primera decisión de Diego Arias tras la derrota: ¿Qué pasa con su futuro?

Este martes 17 de marzo se esperaba un partido de tú a tú entre Millonarios y Atlético Nacional en una ‘revancha’ de la eliminación verdolaga de la Copa Sudamericana. Sin embargo, nada pudo detener a Rodrigo Contreras que estaba inspirado en una noche de goleada a favor de los bogotanos.

El clásico terminó siendo de Millonarios contra un Nacional que no encontró la reacción en ningún momento y que no estuvo a la altura en los tramos más difíciles. De hecho, en los primeros minutos del compromiso, el cuadro antioqueño tuvo una pena máxima por una mano de Jorge Arias y Alfredo Morelos desaprovechó su cobro.

En la jugada inmediata, Rodrigo Contreras puso el primer tanto. Nacional sufrió las expulsiones de William Tesillo y en el segundo tiempo de Jorman Campuzano y luego, Mateo García y Leonardo Castro marcaron los otros dos goles. Diego Arias en la rueda de prensa destacó que querían sacar el resultado, pero las rojas condicionaron.

DIEGO ARIAS Y EL ANÁLISIS DE LA DURA DERROTA

La historia fue similar a lo que pasó en Medellín con un Nacional que no estuvo a la altura y no supo responder a las adversidades. Una dolorosa derrota, que, de igual manera, deja al cuadro antioqueño en el liderato sin importar la diferencia goleadora.

Diego Arias puso la cara en la rueda de prensa y afirmó que no era fácil sacar conclusiones al instante, “es complejo hacer un análisis profundo. Dos expulsiones en momentos claves del partido, dificulta hacer un análisis profundo. Cuando estábamos con 11 iniciamos bien el partido, a partir del primer gol que viene de una oportunidad muy clara que tuvimos, realmente se empieza a enredar para nosotros”.

Luego, indicó que se imaginó un partido ríspido, “estamos enfrentando a un rival que frente a su gente iban a ser un partido físico. Es un partido y un resultado que nos duele mucho, habíamos planteado y se había comenzado a jugar un tipo de partido que se acercaba al objetivo de ganarlo, pero por todo lo que sucedió no pudimos".

Además, Diego Arias dejó claro que los primeros minutos se sintieron similares a lo que se vivió en la Copa Sudamericana en la eliminación, “el primer tiempo fue muy parecido a lo que vimos en Medellín, tratamos de cerrar espacios por dentro, pero después nos costó mucho. Ellos concretaron en el primer tiempo y eso los hizo sentir más cerca y eso a nosotros nos hizo sufrir más el partido”.

DIEGO ARIAS Y LA DECISIÓN QUE TOMÓ: ¿UN RESPIRO PESE A LA DERROTA?

Una derrota holgada, sumada a la eliminación de la Copa Sudamericana ante el mismo rival podrían ser argumentos grandes para pensar en un cambio de dirección técnica en la institución verdolaga. Sin embargo, Diego Arias prefirió no hablar de su futuro como entrenador de Atlético Nacional.

Aparte del análisis del juego, Diego Arias afirmó que, “perdimos todos y hay que hacer autocrítica para saber en qué trabajar”. Con esta declaración, su continuidad parece definida, por lo menos para lo que resta de este semestre, sabiendo que habrá que seguir para corregir este resultado en lo que se viene.

Aunque fue un golpe muy duro y el equipo está dolido por esta derrota, Diego Arias tomó medidas sobre su futuro cuando le preguntaron por su continuidad, “no se deben tomar decisiones apresuradas. El apoyo de los futbolistas al trabajo sigue presente”.

Los dueños de Atlético Nacional desmintieron esas informaciones sobre una salida de Diego Arias. Su continuidad parece definida, por lo menos, para este primer semestre sea cual sea el resultado final. Además, dejaron claro que no están buscando entrenador en estos momentos.

PRÓXIMO RETO DE DIEGO ARIAS CON ATLÉTICO NACIONAL

Sin William Tesillo y sin Jorman Camnpuzano, Atlético Nacional tiene que recomponer este duro golpe que sufrieron en Copa Sudamericana y en Bogotá frente al mismo rival. Millonarios se salió con la suya tanto en Medellín como en la capital.

Con ese respaldo que tendría Diego Arias, el club antioqueño esperará regresar a la victoria para seguir afianzado en la parte alta frente a Internacional de Bogotá el sábado 21 de marzo a las 8:30 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot. Ese será el punto de partida para mejorar la cara de los últimos partidos.