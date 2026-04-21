Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Nacional ante Bucaramanga - fecha 17

La Liga BetPlay entró en su recta decisiva tras el cierre de la fecha 17, una jornada que dejó movimientos clave en la tabla de posiciones y que empieza a perfilar a los equipos que lucharán por el título en el nuevo formato de playoffs.

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El telón de la jornada se bajó este lunes 20 de abril con la victoria 2-0 de Atlético Nacional sobre Atlético Bucaramanga, resultado que le permitió al cuadro verdolaga consolidarse en lo más alto de la clasificación con 40 puntos.

Los cuatro equipos que ya están clasificados a playoffs

Con este panorama, ya hay cuatro equipos que aseguraron su presencia en los playoffs semifinales: Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior y Deportes Tolima, clubes que han mostrado regularidad a lo largo del campeonato.

Sin embargo, la lucha por los demás cupos sigue completamente abierta, con varios equipos separados por pocos puntos y con margen para escalar posiciones en las fechas restantes.

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Un aspecto clave a tener en cuenta es que todavía hay dos partidos pendientes, los cuales se disputarán a mitad de esta semana y podrían generar modificaciones importantes, especialmente en la parte alta de la tabla.

América de Cali, Independiente Medellín, Fortaleza y Boyacá Chicó cuentan con un juego menos, lo que los mantiene con opciones claras de meterse en la pelea por la clasificación.

En la zona media, la disputa es intensa, con clubes como Independiente Santa Fe, Deportivo Cali y el propio Bucaramanga luchando por la octava plaza.

Liga BetPlay - tabla de posiciones - fecha 17

Nacional – 40 pts Pasto - 34 Junior - 31 Tolima – 30 Once Caldas – 29 *América – 27 Internacional de Bogotá – 25 Santa Fe – 23 (+4) Cali – 23 (+3) Bucaramanga – 22 (+7) Millonarios – 22 (+6) Águilas Doradas – 22 (-6) Llaneros – 21 *Medellín – 20 (0) *Fortaleza – 19 Cúcuta – 15 (-11) Alianza – 15 (-14) *Chicó – 14 (-14) Jaguares – 14 (-15) Pereira – 7

*Equipo con un partido pendiente.

La fecha 18 comenzará el próximo jueves con el calendario al día, marcando el inicio del tramo final del todos contra todos, en el que se definirán los clasificados a unos playoffs que reemplazan los tradicionales cuadrangulares semifinales.