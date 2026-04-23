Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay tras los triunfos de América y Medellín en aplazados

La Liga BetPlay entra en su recta decisiva luego de la disputa de los dos partidos aplazados, que terminaron de poner al día el calendario previo a la fecha 18.

Independiente Medellín se impuso 2-0 a Boyacá Chicó, mientras que América de Cali venció 1-2 a Fortaleza, resultados que movieron la tabla y aclararon el panorama en la lucha por los playoffs.

Clasificados a playoffs de Liga BetPlay

Con estos marcadores, América aseguró su clasificación a la siguiente fase y se sumó al grupo de equipos ya instalados en los playoffs: Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior, Deportes Tolima y Once Caldas. Así, ya son seis los clubes que tienen su lugar garantizado en la instancia definitiva del campeonato.

La atención ahora se centra en la pelea por los dos cupos restantes a los playoffs, una disputa que promete ser intensa en las últimas jornadas. Equipos como Internacional de Bogotá, Santa Fe, Cali y Medellín se perfilan como los principales aspirantes.

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Precisamente, el triunfo del DIM ante Chicó le permitió meterse de lleno en la conversación. Con 23 puntos, el equipo antioqueño quedó a tiro de zona de clasificación y mantiene vivas sus opciones de cara a las dos fechas finales del todos contra todos.

No obstante, la competencia es amplia, pues Bucaramanga, Millonarios, Águilas Doradas y Llaneros también siguen en carrera, todos separados por pocos puntos, lo que anticipa un cierre apretado y con múltiples combinaciones posibles.

En contraste, Fortaleza quedó sin opciones tras su derrota ante América y se sumó al grupo de eliminados junto a Cúcuta, Alianza, Jaguares, Boyacá Chicó y Pereira.

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Liga BetPlay - tabla de posiciones previo a la fecha 18

Nacional – 40 pts Pasto - 34 Junior - 31 Tolima – 30 (+12) América – 30 (+10) Once Caldas – 29 Internacional de Bogotá – 25 Santa Fe – 23 (+4) Cali – 23 (+3) Medellín – 23 (+2) Bucaramanga – 22 (+7) Millonarios – 22 (+6) Águilas Doradas – 22 (-6) Llaneros – 21 Fortaleza – 19 Cúcuta – 15 (-11) Alianza – 15 (-14) Jaguares – 14 (-15) Chicó – 14 (-16) Pereira – 7

Con este panorama definido, la fecha 18, que se jugará entre el jueves 23 y el domingo 26 de abril, será determinante para perfilar a los ocho mejores del campeonato.