Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B en cuadrangulares

Desde hace unas semanas, se notaba que el Deportes Tolima estaba encarrilado para quedarse con el liderato del Grupo B después de cerrar de segundo la fase regular de la Liga BetPlay, y, además, tras empezar a escribir su invicto en la instancia final, obtuvo su premio en la quinta jornada con una clasificación de manera anticipada para jugar la final.

La Fecha 6 dejó pobres resultados en el Grupo B que terminaron de configurar la tabla de posiciones en donde ya estaba Tolima sí o sí en el liderato y en la final esperando rival que finalmente terminó siendo el Junior de Barranquilla que tenía ventajas en esa lucha por mantener el liderato en su zona.

Solo hubo un gol anotado en el B en esta fecha definitiva en la que solo se iba a decidir el orden de las posiciones, dado que los tolimenses ya sabían que tenían la chance de oro en la punta.

RESULTADOS DE LA LIGA BETPLAY EN EL GRUPO B DE LOS CUADRANGULARES SEMIFINALES

A primera hora, el Deportes Tolima tenía un partido más con la necesidad de seguir con su invicto. No perdió ningún partido en estas fases finales y sueña con quedar campeón por cuarta vez en su historia.

En ese orden de ideas, el Deportes Tolima recibió en su casa a Fortaleza a quien ganó por la mínima diferencia gracias a un único tanto de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres. Con un aguacero en Ibagué, las cosas terminaron con la cuarta victoria de los tolimenses.

Cerrando el telón de los cuadrangulares semifinales del Grupo B, Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga se vieron las caras en el Estadio El Campín. Un duelo de eliminados en el que solo peleaban por el honor y para despedir de la mejor manera el año.

Sin embargo, fue un partido parco en el que, aunque hubo emociones, todo terminó con un empate sin goles. Un reparto de unidades que no cambió nada en la tabla de posiciones.

Deportes Tolima 1-0 Fortaleza

Santa Fe 0-0 Atlético Bucaramanga

TABLA DE POSICIONES EN EL GRUPO B DE LA LIGA BETPLAY 2025-II

1. Deportes Tolima | 14 puntos | +4 DG

2. Atlético Bucaramanga | 9 puntos | +2 DG

3. Independiente Santa Fe | 7 puntos | +1 DG

4. Fortaleza | 3 puntos | -7 DG