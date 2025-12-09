Confirmada la final de la Liga BetPlay 2025-II: fechas y localías

Este lunes 8 de diciembre, día feriado en Colombia se jugaron los dos partidos claves para definir al último clasificado para la final de la Liga BetPlay. El Deportes Tolima ya estaba en la última fase después de conseguir 11 unidades en la tabla de posiciones antes de enfrentar a Fortaleza. Si caía en casa y Bucaramanga le gana a Santa Fe, el punto invisible sería determinante.

Sin embargo, el Tolima hizo lo propio en la última fecha, y, pese a ya estar clasificado desde las anteriores jornadas, selló el paso como único líder del Grupo B y debía esperar a su rival que saldría del Junior o del Atlético Nacional.

El Junior enfrentó al Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot. La victoria, el empate o hasta la derrota por una cantidad de goles le iba a dar la clasificación al cuadro atlanticense. Atlético Nacional visitó al América de Cali y el único resultado que le servía era sumar de a tres por varios goles para ganar el grupo por diferencia goleadora.

DEFINIDO EL RIVAL DEL DEPORTES TOLIMA EN LA FINAL DE LA LIGA BETPLAY 2025-II

Tolima tenía los ojos puestos en el Atanasio Girardot y en el Pascual Guerrero. Medellín se tomó la localía en serio para sellar la clasificación para la Copa Libertadores por la tabla de reclasificación y marcó dos goles con Brayan León y José Ortiz. Junior falló penal con Edwin Herrera como el lanzador y Éder Chaux atajó.

En el segundo tiempo, Junior descontó con Brayan Castrillón. Jugando en otros estadios, América abrió la cuenta con gol en contra de Andrés Román y lo aumentó con Dylan Borrero. Nacional recortó distancias en la primera parte con Alfredo Morelos. Durante el complemento, Borrero puso el tercero y Dairon Asprilla descontó nuevamente.

Aunque se dio la derrota del Junior, esa caída de Atlético Nacional no impidió que los barranquilleros sellaran la clasificación para disputar la final ante el Deportes Tolima.

FECHAS TENTATIVAS Y LOCALÍAS DE LAS FINALES

La final ya está definida, sin embargo, no hay claridad acerca de las fechas. Por ahora, se trata de días tentativos, dado que la CONMEBOL necesita conocer todos los campeones sudamericanos antes de 18 de diciembre de 2025. De acuerdo con Carlos Antonio Vélez, la primera final sería el 12 de diciembre, mientras que la segunda sería el 16 de dicho mes.

De esa forma, la primera final se podría disputar el viernes 12 y se conocería al campeón el martes 16 de diciembre. Así están las cosas en una serie que arrancará en Barranquilla y terminará en Ibagué.

Deportes Tolima hizo 14 puntos en los cuadrangulares semifinales, ante los 11 del Junior de Barranquilla. Por mayor puntaje, tanto en estas fases finales como a lo largo del año permitirá que el Estadio Manuel Murillo Toro acoja la vuelta, mientras que la primera se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.