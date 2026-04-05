Tolima y Santa Fe no se sacan diferencias: resultado complicó a los bogotanos

Por la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-I, Deportes Tolima e Independiente Santa Fe tuvieron que esperar hasta el 4 de abril para verse las caras en un vibrante duelo antes de los debuts en fase de grupos de la Copa Libertadores para ambos equipos.

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Un partido de realidades distintas para Tolima que está en la parte alta de la clasificación, mientras que Independiente Santa Fe tiene urgencias para intentar sellar su entrada a los Play-Offs de la Liga BetPlay.

Pablo Repetto tuvo que hacer variantes desde el principio con Juan Sebastián Quintero, Iván Scarpeta (tenía unas molestias físicas), Mateo Puerta de lateral izquierdo y el regreso de Daniel Torres en el mediocampo. Todo terminó en un empate que poco o nada sirve para las ambiciones de Santa Fe que con el triunfo quedaba a un punto del octavo.

VICTORIA DESDE LA PRIMERA PARTE PARA SANTA FE

Desde los primeros minutos, Santa Fe intentó hacerse con el balón con Hugo Rodallega y Omar Fernández Frasica que trataron de poner en problemas a la zaga defensiva del Tolima. Sin embargo, a los cuatro minutos del compromiso, un centro de Junior Hernández encontró en el área a Jersson González que definió con el muslo para colgar a Weimar Asprilla.

En la marca falló bastante Mateo Puerta y luego fue sustituido sobre los 12 minutos. Antes de ello, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres tuvo una chance clara con un remate en el área que Iván Scarpeta despejó. Jeison Angulo entró en lugar de Puerta como lateral izquierdo natural.

Rápidamente, Santa Fe logró poner el empate con una jugada de Hugo Rodallega buscando a Omar Fernández Frasica que corrió por la banda para adueñarse de la pelota y sacar un centro medido para la volea de Rodallega que rompió el arco tolimense.

Tolima con el empate cedió el balón, pero tuvo una chance inmejorable con una pelota al área que controló y remató contra el travesaño. Cuando el juego llegaba a su final en la primera parte, un disparo de Hugo Rodallega que Neto Volpi salvó y el rebote corto lo empujó Omar Fernández Frasica.

EMPATE DEL TOLIMA QUE COMPLICA A SANTA FE

Durante los segundos 45 minutos, el cuadro cardenal no pudo mantener la victoria después de intentos del Deportes Tolima que puso en problemas a Weimar Asprilla con pelotas al área y con los cortes de Iván Scarpeta y Juan Sebastián Quintero que rechazaban las opciones locales.

Los cambios de Pablo Repetto dejando afuera a Omar Fernández Frasica y a Hugo Rodallega apagaron un poco la creación y las opciones cardenales. De hecho, minutos después de esos cambios, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres empató el compromiso con un remate afuera del área que Weimar Asprilla alcanzó a tocar, pero que no pudo rechazar.

Daniel Pedrozo vio la tarjeta roja sobre los 87 minutos. Santa Fe intentó llegar al arco rival con Edwin Mosquera, Nahuel Bustos, Alexis Zapata y Maximiliano Lovera. Alexis marcó un gol que suponía el respiro y la ilusión cardenal, pero todo se apagó por un fuera de lugar.

Edwin Mosquera tuvo la última en un disparo cruzado que se fue apenas desviado cuando partía con toda la libertad del mundo para acercarse al arco rival. Con esa igualdad, Santa Fe se sigue complicando en la tabla de clasificación con 19 unidades en la decimosegunda casilla.

¿QUÉ VIENE PARA EL DEPORTES TOLIMA Y PARA SANTA FE EN LA LIGA BETPLAY?

Deportes Tolima tendrá que enfrentar a Universitario de Deportes en la Copa Libertadores en fase de grupos el martes 7 de abril, mientras que en la Liga BetPlay tendrá que visitar al Deportivo Pasto el viernes 10 en el Estadio Departamental Libertad.

Por su parte, Independiente Santa Fe se sigue complicando con la clasificación. Deberá recibir a Peñarol el jueves 9 de abril, y, por la Liga BetPlay tendrá que visitar a Millonarios en el clásico bogotano. Una caída podría acabar con la ilusión de sellar el paso a los Play-Offs.