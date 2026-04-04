¿Cali haría limpieza? Tendría diez bajas para la Liga BetPlay 2026-II

Deportivo Cali fue uno con Alberto Gamero y otro ahora con Rafael Dudamel. La irregularidad de la Liga BetPlay que se presenta en todos los equipos y en cada fecha empezó a complicar el camino de los azucareros que no pudieron mantenerse dentro del selecto grupo de los ocho por varias jornadas.

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Tras la caída del Cali ante Once Caldas en el Estadio Deportivo Cali, Alberto Gamero tomó la voz en la rueda de prensa posterior y sentenció que tomaba la decisión de dejar las riendas del cuadro verdiblanco. No demoraron mucho en confirmar a Rafael Dudamel como el nuevo estratega.

Como en 2021, el entrenador venezolano llegó al cuadro azucarero en un momento complicado y afuera de los ocho. Con el último técnico que ganó un título con el Deportivo Cali, la institución volvió a dar pelea y tras la victoria frente al Junior de Barranquiilla se volvieron a meter dentro del selecto grupo de los ocho para intentar llegar a los Play-Offs.

Armaron un equipo competitivo, pero, a falta de algunas jornadas del todos contra todos y de los Play-Offs, ya empiezan a sonar varias posibles salidas para el segundo semestre del 2026. De hecho, podrían salir un total de diez futbolistas.

LAS DIEZ SALIDAS QUE PODRÍA TENER EL DEPORTIVO CALI

Sin duda alguna, el Deportivo Cali esperaría retener a la mayor cantidad de jugadores para seguir por una línea positiva en lo que resta del torneo y en el futuro. Pero, es en este momento cuando se empieza a trabajar en las renovaciones para poder blindar a las piezas más importantes.

A falta de dos meses para que termine la Liga BetPlay 2026-I, independientemente de lo que pase al final del todos contra todos con la clasificación o no del Deportivo Cali, la institución deberá estar pendiente de la terminación de los contratos de diez futbolistas que podrían dejar el club para el segundo semestre.

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El 30 de junio de 2026, Cali deberá asegurar la continuidad de diez futbolistas si así lo considera Rafael Dudamel. La lista tiene nombres de titulares y de otros que rotan, además de algunos que no han tenido las oportunidades deseadas. Marco Espíndola, Luis Manuel Orejuela, Andrés Correa, Julián Quiñones, Fabián Viáfara, Andrés Colorado, Johan Martínez, Yani Quintero, Jhon Aponzá y Avilés Hurtado tendrían que renovar sus vínculos contractuales.

¿CALI BUSCARÁ JUGADORES LIBRES EN EL MERCADO DE PASES?

Aunque la irregularidad ha tocado al Deportivo Cali, el equipo azucarero está vivo y estaría cerca de sellar la clasificación para los Play-Offs finales. Por esta razón, no habría ninguna incorporación en el mercado de fichajes de jugadores libres, pero, sí podrían fichar teniendo en cuenta los futbolistas que posiblemente no estarían en la institución en el segundo semestre del año.

Y es que, a partir del lunes 6 hasta el viernes 10 de abril se abrirá el mercado de fichajes para inscribir a jugadores sin contrato y si Rafael Dudamel lo necesita, podrían buscar algún jugador que supla las necesidades del club. Eso sí, habría que ver si los azucareros todavía tienen cupos disponibles.

LOS PUNTOS QUE NECESITA EL DEPORTIVO CALI PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN

Cali superó al Junior de Barranquilla en condición de visitante con la inexorable ley del ex gracias a dos tantos de Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez. Con ese triunfo, los azucareros se metieron de nueva cuenta en la zona de clasificación con 22 unidades en la séptima casilla.

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Bajo este panorama, y con cuatro partidos más por disputar, Cali deberá sacar por lo menos, siete u ocho puntos más para poder estar en las fases finales de la competencia. Los dirigidos por Rafael Dudamel deberán enfrentar a Llaneros en casa, Boyacá Chicó de visitante, el clásico frente al América en condición de local y visitar al Deportes Tolima.