Así quedó la tabla del descenso tras el Bucaramanga vs. Cúcuta

Las emociones del fútbol profesional colombiano no se detienen. Este lunes 3 de agosto, por la tercera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año, Atlético Bucaramanga se vio las caras con el Cúcuta Deportivo.



Al ser local el conjunto leopardo, que es dirigido por el uruguayo Pablo Pereirano, el compromiso se llevó a cabo en el estadio Américo Montanini, que contó con una buena presencia de hinchas.

Lea también VIDEO: Jaime Peralta le marca golazo al Atlético Bucaramanga

El clásico del oriente

Este encuentro, como bien se sabe, es denominado como el clásico del oriente colombiano. El partido fue interesante, digno de un choque de adversarios de toda la vida.



Al minuto 13 del primer tiempo, el centro delantero Jaime Peralta abrió el marcador a favor del Cúcuta Deportivo. Al 15, Bucaramanga reaccionó y estampó el empate gracias al extremo Emerson Batalla.

Lea también Emerson Batalla no perdonó: vea el gol con el que Bucaramanga empató ante Cúcuta

Hubo un penal errado

Al minuto 28, el conjunto motilón contó con la oportunidad de ampliar el marcador. Leider Berdugo remató desde el punto penal, pero el gol fue evitado por el portero uruguayo Cristopher Javier Fiermarin Forlán.



En el primer tiempo no hubo más goles. En la etapa complementaria, aunque Atlético Bucaramanga tuvo varias chances de volver a anotar, no lo pudo hacer. Cúcuta Deportivo tampoco marcó. El encuentro terminó 1 a 1. El lateral izquierdo Mauricio Duarte, del motilón, vio la tarjeta roja.

Lea también Nadie lo puede creer: penal errado del Cúcuta ante Bucaramanga quedó en video

Así quedó la tabla del descenso tras el duelo

Cúcuta — 0,81

Jaguares — 0,86

Boyacá Chicó — 0,88

Internacional de Bogotá — 1,09

Alianza — 1,10

Cali — 1,14

Llaneros — 1,16

Pereira — 1,19

Águilas Doradas — 1,27

Fortaleza — 1,31

Pasto — 1,32

Once Caldas — 1,59

Bucaramanga — 1,60

Millonarios — 1,61

Medellín — 1,64

Santa Fe — 1,67

Junior — 1,69

América — 1,71

Nacional — 1,74

Tolima — 1,85



