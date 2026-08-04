Este lunes 3 de agosto, el Cúcuta Deportivo se ve las caras con Atlético Bucaramanga por la tercera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año, que se abrió, precisamente, con este duelo.

El Américo Montanini recibió el duelo

Al ser local el conjunto leopardo, el compromiso se lleva a cabo en el estadio Américo Montanini, que contó con una buena presencia de hinchas. Este choque es denominado como el clásico del oriente colombiano.



El partido, al ser un clásico, empezó muy reñido. Ningún equipo quería dar por regalada ninguna pelota. Y al minuto 13, temprano, llegó la apertura en el marcador. El conjunto visitante pegó primero.

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El gol de Peralta

Después de un ataque por la zona izquierda, el centro delantero Jaime Peralta recibió la esférica cerca del punto penal y, tras hacer la recepción, lanzó un tremendo remate para mandar la bola al fondo de la red. Fue un verdadero golazo.



La alegría en el Cúcuta Deportivo no duraría mucho, esto porque el extremo Emerson Batalla, al minuto 15, terminó marcando el empate. Los motilones no pudieron defender el resultado.

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Cúcuta erró penal

Las oportunidades claras de gol se mantuvieron y al minuto 28, la escuadra dirigida por el venezolano Richard Alfred de Mayela Páez Monzón tuvo un penal para extender el marcador.



Leider Berdugo se plantó al frente de la pelota y cobró, pero el guardameta uruguayo Cristopher Javier Fiermarin Forlán terminó atajando el disparo desde los doce pasos. Se ahogó el grito de gol. El primer tiempo acabó 1 a 1.



