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Nadie lo puede creer: penal errado del Cúcuta ante Bucaramanga quedó en video

El video del penal ha tomado fuerza a través de las diferentes redes sociales.
Carlos Cañas
Cúcuta desperdició penal.
Cúcuta desperdició penal. // Captura de pantalla Win Sports.

Este lunes 3 de agosto, por la tercera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año, Atlético Bucaramanga se enfrenta con su rival de toda la vida, el Cúcuta Deportivo.

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El clásico del oriente

Este choque, como es bien sabido, es denominado como el clásico del oriente colombiano. La escuadra leopardo es local, por lo que el encuentro se lleva a cabo en el estadio Américo Montanini, que cuenta con una buena presencia de hinchas.

El primer tiempo entre leopardo y motilones estuvo entretenido de inicio a fin. Al minuto 13, el centro delantero Jaime Peralta abrió el marcador a favor del Cúcuta Deportivo.

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Batalla empató

La alegría en el equipo de la frontera no duró mucho, esto porque al minuto 15 Emerson Batalla apareció para mandar la esférica al fondo de la red y estampar el empate 1 a 1 en el marcador.

Al minuto 28, a través de un penal que fue polémico para muchos amantes del FPC, el Cúcuta Deportivo tuvo la oportunidad de extender el marcador. Leider Berdugo se paró al frente de la pelota para rematar.

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El penal errado

Era un momento de mucha tensión. Berdugo cobró con pierna zurda y cruzó la esférica. Los hinchas del equipo rojo y negro esperaban para gritar el gol. Sin embargo, Cristopher Fiermarin tenía otros planes y terminó atajando el disparo.

De esta manera, el primer tiempo del Atlético Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo terminó 1 a 1.





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