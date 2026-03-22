Así quedó la tabla del descenso tras la derrota del Cali vs Alianza Valledupar

Todavía queda mucho para conocer los dos clubes que bajarán al Torneo BetPlay, pero poco a poco ese margen de error que tienen los equipos que están comprometidos en la zona roja se va volviendo más mínimo. Ahí están nada más ni nada menos que el Deportivo Cali y Alianza Valledupar.

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Alianza Valledupar no había podido conseguir victorias en este 2026 hasta la fecha 12 cuando superó a Jaguares de Córdoba en condición de local. Luego, enfrentó al Deportivo Cali en un duelo de realidades similares en esa infortunada tabla del descenso en la que nadie quiere estar. Los aliancistas golpearon y se llevaron la victoria.

Un único gol de Fabián Cantillo fue suficiente para poner al Deportivo Cali en un problema muy serio en el que nunca tuvo la reacción deseada para poder revertir el marcador. Los azucareros no tuvieron oportunidades serias más allá de centros que no encontraron rematadores.

DEPORTIVO CALI SIGUE TAMBALEANDO EN LA TABLA DEL DESCENSO

Con Alberto Gamero la necesidad era sumar de a tres lo que más se pudiera para salir de posiciones incómodas en la tabla del descenso, y, además en la clasificación para llegar a los Play-Offs.

El semestre arrancó con problemas para el entrenador samario con el repunte de Internacional de Bogotá que tomó la ficha de La Equidad y que logró escaparse de esa tabla del descenso dejando al Cali en un escalón más abajo antes de la zona roja que todavía pertenece para el Cúcuta Deportivo y para Boyacá Chicó.

Alianza, por su parte puede respirar un poco con estas dos victorias que acumula en el semestre, especialmente por dos duelos ante rivales directos como Jaguares de Córdoba y Deportivo Cali. Así las cosas, esta es la tabla del descenso tras la caída azucarera:

20. Cúcuta Deportivo | 0,58

19. Jaguares de Córdoba | 0,83

18. Boyacá Chicó | 0,85

17. Deportivo Cali | 1,09

16.Internacional de Bogotá | 1,10

15. Alianza Valledupar | 1,13

14. Llaneros | 1,15

13. Águilas Doradas | 1,22

12. Deportivo Pereira | 1,26

11. Fortaleza | 1,33

10. Deportivo Pasto | 1,34

RAFAEL DUDAMEL TENDRÁ QUE SALVAR AL DEPORTIVO CALI

Como en 2021, Rafael Dudamel tomó las riendas del Deportivo Cali en una zona comprometida, pero no con tantas afugias como en este año. El venezolano aceptó la oferta azucarera hace cinco años cuando el club estaba en una zona apretada para sellar la clasificación.

Logró entrar en las fases finales, y quedó campeón. Deportivo Cali cayó en una crisis infortunada en temas deportivos y administrativos que dejaron a la institución en una zona roja en la tabla del descenso. Esa realidad que no se esperaba de un cuadro tan histórico y grande terminó con una preocupación que sigue dando de qué hablar.

La misión de Rafael Dudamel será salvar al Cali de esta realidad que vive en estos momentos y la única forma sería meterse en zonas de clasificación ganando una gran cantidad de unidades en lo que resta de los dos torneos. Por eso lo que venga para el venezolano en temas de resultados será vital para salvarse de una zona comprometida.

LOS PARTIDOS QUE LE QUEDAN A CALI EN EL PRIMER SEMESTRE

Aunque la necesidad recae en ganar una gran cantidad de puntos para mejorar en el promedio de la tabla del descenso, Cali tiene todavía que pelear por sellar la clasificación a los Play-Offs y, además, salir de esta infortunada tabla en los partidos que le quedan en este primer semestre.

A Cali le queda recibir al Deportivo Pereira, visitar al Junior, vuelve a ser local con Llaneros, irá a Tunja vs Boyacá Chicó, el clásico en casa frente al América de Cali y cerrará el torneo en Ibagué contra el Deportes Tolima.