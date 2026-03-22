Cali complica su clasificación, Alianza resurge con victoria en Liga BetPlay

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-I para un Alianza Valledupar FC que está lejos de la zona de clasificación, pero, gracias al empate frente a Independiente Santa Fe en condición de visitante ha conseguido las victorias necesarias para salir del fondo de la tabla.

Después de ese empate en Bogotá, Alianza recibió la visita de Jaguares de Córdoba y sacaron provecho con una única anotación que fue suficiente para conseguir la primera victoria en la fecha 12. En la siguiente jornada volvió a sumar de a tres contra el Deportivo Cali.

Cali se estancó con un empate a un tanto frente a Independiente Santa Fe en la fecha 12 y para esta visita volvió a demostrar el flojo visitante que es. Una dura caída que empieza a complicar a la institución. Con 16 unidades, los azucareros siguen afuera del selecto grupo de los ocho primeros y han cedido unidades importantes para lograr ese cometido de clasificar.

FABIÁN CANTILLO ADELANTÓ A ALIANZA

Durante los primeros 45 minutos, Alianza Valledupar fue el equipo que puso la intensidad y que intentó romper los ceros. El control era todo del cuadro aliancista que buscaba acercarse por las bandas y poner en peligro el arco custodiado por Pedro Gallese.

De hecho, a los 15 minutos, un centro amenazó el arco del peruano que controló bien. No hubo claridad de los dos equipos en los últimos tramos de la cancha para intentar abrir el marcador. A Cali le costó transitar con la pelota en los pies y Alianza tampoco creaba oportunidades de gol.

En un partido en el que la fricción creció y el juez central tuvo que parar varias acciones por las recurrentes faltas que hubo en el campo de juego, Alianza se animó a llegar a la portería de Pedro Gallese que se irá a la selección de Perú en esta Fecha FIFA. Felipe Pardo sacó un remate ligeramente desviado cuando quedaban diez minutos.

Sobre los cuarenta minutos, un córner cerrado de Felipe Pardo fue vital para que la defensa del Cali no pudiera despejar una pelota suelta que Fabián Cantillo cabeceó para romper los ceros antes de terminar el primer tiempo.

SIN EMOCIONES Y VICTORIA DE ALIANZA VS CALI EN 90 MINUTOS

En el segundo tiempo, Rafael Dudamel movió al equipo azucarero con los ingresos de Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso y de Gustavo Cuéllar en lugar de Juan Manuel Arango y Ronaldo Pájaro. Aunque intentó crear juego con el argentino, no hubo una acción clara en contra de la portería de Johan Wallens.

Ninguno de los dos clubes lo sufrió en este segundo tiempo. Los arqueros no se vieron más allá de una opción que atajó Pedro Gallese cuando Misael Martínez remataba de manera incómoda y en un cierre categórico del peruano nuevamente frente a Martínez.

Cali no encontró la reacción para poder empatar o revertir el marcador y sigue afuera del selecto grupo de los ocho. Alianza poco a poco ha venido saliendo del sótano de la tabla de posiciones, pero todavía tiene complicada la clasificación para los Play-Offs.

LO QUE VIENE PARA ALIANZA VALLEDUPAR Y DEPORTIVO CALI EN LIGA BETPLAY

Con esta victoria de Alianza Valledupar FC, el cuadro valduparense se mete en la casilla 16 con 11 unidades producto de dos victorias, cinco empates y cinco derrotas. En la fecha 14 de la Liga BetPlay tendrá que visitar a Águilas Doradas con la necesidad de seguir por esta misma línea de victorias.

Por su parte, el Cali se complica en la clasificación sumando 16 unidades y ocupando la casilla 10. En la próxima jornada deberá recibir la visita del Deportivo Pereira el sábado 28 de marzo.