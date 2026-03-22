Lorenzo cerró la polémica con Jhon Durán: ¿Sí hubo pelea en Selección Colombia?

Quedan dos meses y medio para que se juegue la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. La Selección Colombia afrontará la Fecha FIFA de marzo con partidos atractivos frente a su similar de Croacia y Francia que dará de qué hablar como primer examen.

Para esta Fecha FIFA de marzo, la lista de Néstor Lorenzo no tuvo muchas diferencias con respecto a lo que se estaba viendo en las Eliminatorias Sudamericanas y en los últimos encuentros en noviembre. Una de esas ausencias que sigue siendo habitual es la de Jhon Jáder Durán, especialmente cuando se dijo que hubo presuntos problemas internos.

Tras las Eliminatorias de junio, Jhon Jáder Durán dejó de estar en el radar de la Selección Colombia tras el empate sin goles contra Perú en Barranquilla. Para el viaje a Argentina, el jugador fue desconvocado por una lesión, pero, justo en ese momento se rumoreó que su salida de la concentración fue por una pelea.

En ese orden de ideas y ante la ausencia del delantero del Zenit, Néstor Lorenzo se refirió a ese tema polémico y cerró todo afirmando que no han dejado de seguir los pasos de Jhon Jáder Durán ahora en Rusia.

LA RAZÓN POR LA QUE NÉSTOR LORENZO NO HA CONVOCADO A JHON JÁDER DURÁN

Antes de que inicie la concentración de la Selección Colombia en Estados Unidos, Néstor Lorenzo dio atención a medios con Fútbol RCN como uno de los protagonistas. El argentino no podía esquivar la pregunta de la no convocatoria del delantero ex Aston Villa y acabó con la discusión.

La ausencia se debe al poco protagonismo que ha tenido y la necesidad de tener una mejor adaptación, “a Jhon Jáder lo vemos todos los partidos cuando juega. Está jugando menos, cambió de club y le ha costado la adaptación. Lo estamos siguiendo cada partido”.

Además, volvió a utilizar una frase que ha sido constante en cada convocatoria, “las puertas de la selección están abiertas para todos. Jhon Jáder nunca tuvo un problema conmigo personalmente como se dijo, todo es mentira. Yo no voy a salir todos los días a aclarar cada acusación, pero él está siendo seguido y está en el espectro de la selección como estuvo desde los 18 años”.

JHON JÁDER DURÁN TENDRÍA DOS MESES Y MEDIO PARA CONVENCER A NÉSTOR LORENZO

Con esas declaraciones de Néstor Lorenzo, ya el turno es para Jhon Jáder Durán con la necesidad de convencer al cuerpo técnico que lo ha estado siguiendo en todo momento cuando ha jugado en sus clubes. Ahora dejó al Fenerbahce y firmó con el Zenit de San Petersburgo y su ausencia parte de esa poca regularidad que ha tenido.

La adaptación es un factor clave y poco a poco va mejorando en ese detalle. De hecho, ya suma dos goles en el cuadro ruso desde el punto penal que empiezan a llamar la atención de la Selección Colombia para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Así las cosas, el delantero antioqueño tendrá que empezar a sumar titularidades y estar fino con los goles, dado que hay una competencia grande con Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba. Dos meses y medio tendrá para clasificar en esa lista de 26 jugadores convocados.

RAMÓN JESURÚN TAMBIÉN SE REFIRIÓ A LA AUSENCIA DE JHON DURÁN

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que, además fue relecto hace unos días afirmó para Win Sports que, “lo de Jhon Jader Durán ha rayado en lo injusto. Un periodista mintió y el país le comió las mentiras. Porque en el camerino ni en el hotel nada pasó, particularmente en esa fecha yo estuve todo el tiempo con la Selección, estuve en todo y nada de eso pasó”.

También indicó que se hizo un daño grande “no solo a Jhon Jáder sino al fútbol colombiano en general. Yo digo con autoridad total que nunca pasó nada, Jhon Jáder se fue lesionado y no pudo viajar a Argentina. Tenía un dolor en la espalda, tan es así que cuando regresa a su equipo demora un mes en reintegrarse porque no se recuperó”.

Como Néstor Lorenzo, también dejó claro que todos los futbolistas colombianos tienen las puertas abiertas para ser convocados a la Selección Colombia en el Mundial de 2026 en junio. Cada uno tendrá dos meses y medio para convencer y meterse en la convocatoria.