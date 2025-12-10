¿Se va Xabi Alonso del Real Madrid? El vestuario tomó decisión

Durante las últimas semanas mucho se ha hablado en España sobre la relación de los jugadores con el director técnico Xabi Alonso. La derrota ante el Liverpool, sumado a una mala racha de empates que dejaron a la institución en caída libre, la derrota frente al Celta de Vigo sin reacción y la desilusión ante el Manchester City por la Champions dispararon los rumores de una posible salida de Xabi Alonso.

Contra el Celta el Real Madrid no demostró ningún signo de vida. La expulsión de Álvaro Carreras y de Fran García, se verán reflejado en la Liga de España con un club que se quedó sin laterales izquierdos y deberá improvisar. Florentino Pérez fue el último en salir del Santiago Bernabéu, algo atípico y a partir de ese momento, salió a la luz la palabra ultimátum que sentenciaba al entrenador.

Hubo un cambio con el Manchester City, pero no pudieron evitar la derrota con errores infantiles de Thibaut Courtois y de Antonio Rüdiger, este último un penal de Erling Haaland. ¿Se va o se queda Xabi Alonso? Pues, el entrenador respondió en caliente, sumado a los referentes de la institución.

¿DIVISIONES EN EL VESTUARIO CON XABI ALONSO?

Tras la derrota del Real Madrid, aparecieron las voces de los protagonistas. En el caso de Xabi Alonso, el entrenador no quiso tocar el tema de su futuro y afirmó que están todos juntos en revertir esta situación, “es normal (los pitos de la afición al acabar el partido). Cuando en casa no ganas, puede pasar. Pero ha habido momentos en los que ha apoyado y hemos sentido la energía”. Afirmó que la temporada es muy larga y apenas empieza, “todavía queda mucho, vosotros lo pintáis de una manera, pero hay que tener mucha calma y esto es muy largo; lo que hoy parece de una manera puede cambiar en no tanto tiempo”.

Sobre su futuro dejó claro que no depende de él, pero que hay cómo cambiar esto porque ha notado el apoyo de los jugadores en el vestuario, “yo siento el apoyo de los jugadores. Estamos todos los días juntos. Me gusta ese contacto personal y esa cercanía con ellos. Hoy Rodrygo con el gol y el abrazo ha sido positivo”.

Por la misma línea, los jugadores también arroparon al entrenador. Jude Bellingham habló para TNT Sports y afirmó que están todos con el entrenador vasco, “al 100%. El entrenador es un gran entrenador, personalmente tengo una gran relación con él. Nadie se está quejando, nadie piensa que la temporada se ha acabado. Tenemos que aceptar esto y seguir trabajando para solucionarlo”.

Rodrygo, que fue el autor del único gol del Real Madrid y que respondió a la confianza de Xabi Alonso, sentenció que, “es un momento complicado para nosotros y para Xabi también, las cosas no nos están saliendo y quería demostrar que estamos juntos y con nuestro entrenador. Se dicen muchas cosas, se intentan crear, pero estamos juntos y necesitamos esta unidad para seguir adelante y conquistar nuestros objetivos".

Por su parte, Thibaut Courtois y Raúl Asencio arroparon al entrenador. El belga afirmó que, “hoy hemos demostrado que estamos con el míster; hemos dado todo”, mientras que el defensor español sentenció que, “el vestuario está al cien por cien con Xabi Alonso".

En estos momentos no ha habido ninguna decisión por parte de Florentino Pérez o de los altos cargos directivos del Real Madrid que conduzca a la salida de Xabi Alonso. Bajo ese panorama, el entrenador seguirá y dirigirá el juego ante el Alavés por la Liga de España el domingo 14 de diciembre.