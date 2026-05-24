Así se jugarán las finales de la Liga BetPlay

Quedó definida este sábado 23 de mayo la gran final de la Liga BetPlay-I de 2026, después de que Atlético Nacional y Junior de Barranquilla superaran sus respectivas series semifinales y clasificarán a la ronda por el título.
Nacional pasó por encima de Tolima
Atlético Nacional no tuvo problema para pasar por encima de Deportes Tolima en la serie semifinal, después de imponerse 3-1 en el partido de vuelta y con un marcador global de 4-1 quedarse con el boleto a la final.
Los antioqueño lograron la victoria gracias a las anotaciones de Jorman Campuzano, Andrés Felipe Román y Edwin Cardona.
De esta manera, los 'verdolagas' revalidaron su favoritismo para llegar a la final, teniendo en cuenta que lideraron la fase todos contra todos y en los playoffs han ganado todos los partidos.
Junior sufrió, pero clasificó
Por Junior de Barranquilla, el conjunto 'rojiblanco' tuvo que sufrir más de la cuenta para eliminar a Independiente Santa Fe en la serie semifinal.
Los dirigidos por Alfredo Arias se vieron obligados a esperar hasta la definición en los lanzamientos desde el punto penal para clasificar a la final.
A los largo de los playoffs, Junior ha demostrado un gran nivel como visitante, ya que venció a Once Caldas y empató con Santa Fe.
¿Cuándo se jugará la final de la Liga BetPlay?
La gran final de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Junior comenzará en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla posiblemente el martes 2 de junio.
El compromiso de vuelta se jugará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín el domingo 8 de junio.