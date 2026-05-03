Medellín quedó sentenciado en la Liga BetPlay: dos errores definen la eliminación

De la ilusión a la desilusión ha sido la campaña en estos últimos partidos del Deportivo Independiente Medellín que tuvo la presencia de Alejandro Restrepo contra el Alianza Valledupar en condición de visitante en una victoria por la mínima diferencia que los hacía vivir en el torneo.

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Luego, con Sebastián Botero superaron a Boyacá Chicó y a Fortaleza, este último encuentro con polémica por un gol que todavía llama la atención si entró o no. Los ‘Poderosos’ necesitaban sí o sí sumar de a tres contra Águilas Doradas para poder sellar la clasificación y depender de que Santa Fe y Cali no ganaran.

Aunque Santa Fe remontó contra Internacional de Bogotá, el empate del Cali en Ibagué les servía bastante a Medellín, siempre y cuando sumaran de a tres en el vibrante duelo con Águilas Doradas. Sin embargo, en el Atanasio Girardot hubo un picotazo de goles aprovechando los errores ‘Poderosos’.

PRIMER GOL ANTES DEL DESCANSO QUE SEPULTABA AL MEDELLÍN

Águilas Doradas necesitaba sumar de a tres y que sucedieran varias cosas para que el cuadro de Rionegro tuviera la chance de sellar la clasificación con 26 unidades. Algo sumamente complicado y que era casi imposible de hacer. No obstante, hicieron lo suyo con dos goles, uno antes del descanso.

Medellín tenía que remontar cuando a los 20 minutos, Jorge Rivaldo cabeceó en soledad para superar a Éder Chaux para romper los ceros y poner un nuevo problema grande para el cuadro ‘Poderoso’ que se jugaba las cartas para sellar la clasificación.

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El gol de Jorge Rivaldo complicaba todo y dejaba a Medellín sin ninguna posibilidad de poder clasificar si no remontaban las acciones. Rivaldo tuvo que dejar el campo de juego minutos después del tanto de uno de los delanteros goleadores del torneo.

ERROR DE ÉDER CHAUX Y SEGUNDO GOL DE ÁGUILAS DORADAS

Con ese gol antes del descanso, las cosas se complicaron más para el Medellín que no pudo romper los ceros del arco de Águilas Doradas. El equipo de Rionegro controló la pelota y las opciones para poder llegar al arco medellinense.

De hecho, sobre los 70 minutos llegó la oportunidad clara para que Águilas Doradas diera un golpetazo adicional. Un tiro libre de Nicolás Lara tomó destino al arco y Éder Chaux no pudo sacar la pelota de su arco cuando el balón entró por su palo.

Sobre el final, Medellín intentó acercarse al marcador con Diego Moreno, pero ya era muy tarde para poder corregir lo hecho en el Atanasio Girardot. Los hinchas, que tenían la ilusión de que el equipo clasificara terminaron abandonando el estadio antes de tiempo.

¿QUÉ LE QUEDA AL MEDELLÍN EN ESTE SEMESTRE?

Lo que no hizo en la Liga BetPlay tendrá que hacerlo en la Copa Libertadores que ahora será el máximo objetivo de los dirigidos por Sebastián Botero a la espera de la decisión que tomen con el cuerpo técnico. En el certamen internacional tampoco están cómodos, aunque ya ganaron los primeros tres puntos.

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En la próxima fecha, los antioqueños tendrán que enfrentarse con Flamengo en el Estadio Atanasio Girardot. En caso de perder ese encuentro podrían estar complicándose también en el certamen internacional, dado que a Estudiantes le toca un panorama más sencillo en lo que cabe contra Cusco que no ha sumado puntos a lo largo de lo que va de la competencia en tres salidas.

Además, como uno de los 12 clubes eliminados de la Liga BetPlay tendrá que jugar los primeros partidos de la fase I de la Copa BetPlay, a la espera del respectivo sorteo de la competencia.