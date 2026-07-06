Así se mueve Bucaramanga en el mercado de fichajes: salidas, llegadas y rumores

Atlético Bucaramanga fue uno de los primeros equipos que dio inicio a los trabajos de pretemporada pensando en la actividad del segundo semestre de 2026.

Bajo la dirección técnica del uruguayo Pablo Peirano, el conjunto leopardo pretende mejorar lo hecho en la primera mitad del año, ya que con Leonel Álvarez no tuvo el mejor rendimiento y se despidió rápidamente de las posibilidades de disputar los playoffs.

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Fichajes de Bucaramanga para el segundo semestre de 2026

Con el objetivo de potenciar la nómina, el entrenador Pablo Peirano solicitó refuerzos en posiciones específicas, en las cuales Atlético Bucaramanga ha empezado a incorporar fichas.

Hasta el momento, el equipo leopardo ha anunciado los fichajes del extremo Omar Albornoz y del portero charrúa Cristopher Fiermarín.

Salidas de Bucaramanga

Por otro lado, Atlético Bucaramanga también ha permitido la salida de algunos jugadores, que no entraron en los planes del entrenador o que ya cumplieron su ciclo en la institución.

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Es el caso de Jefferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gleyfer Medina y Carlos De Las Salas, quienes no seguirán en el cuadro santandereano.

En estudio

Atlético Bucaramanga, además, ha permitido que varios jugadores de las divisiones menores se sumen a los trabajos y luchen por un lugar en el plantel profesional.

Se trata de Emmanuel Valencia, Keysson Quinto, Juan Daniel Vesga, David Cobos, Roberto Cury, Hanner Rojas y Santiago Velásquez.

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Rumores

Finalmente, Atlético Bucaramanga estaría próximo a anunciar la incorporación del defensa central José Ortiz, quien llegaría al equipo santandereano en condición de jugador libre, después de haber dado por terminado su contrato con Deportivo Independiente Medellín.