[VIDEO] Jackson Martínez volvió a jugar con Porto: golazo de chilena da la vuelta al mundo

La vigencia y el talento no se pierde y eso lo siguen demostrando los jugadores referentes de la Selección Colombia. Este domingo 26 de julio se jugó la despedida de Macnelly Torres con emblemas del seleccionado del 2014 y leyendas de Nacional del 2016 campeón de Copa Libertadores.

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Aunque Jackson Martínez hizo parte de la Copa del Mundo en 2014, el chocoano estaba en Portugal con excompañeros del FC Porto en la Liga de Portugal de leyendas ante el Benfica en un clásico. Una modalidad de juego con espacio reducido, canchas más pequeñas y cinco vs cinco.

Un clásico no deja de ser un clásico y no desilusionaron en emociones en ambas escuadras. Porto tenía a Jackson Martínez, Fredy Guarín, Fernando Reges, Rolando, entre otros referentes. Jackson fue determinante con dos golazos para sacar adelante el resultado.

EL GOLAZO DE CHILENA DE JACKSON MARTÍNEZ QUE DA LA VUELTA AL MUNDO

Benfica se fue arriba en el marcador en el partido de leyendas, y antes de la primera media hora del compromiso, Jackson armó la jugada para elevar la pelota en un control tras una asistencia y se giró para definir con una chilena rompiendo el arco de su clásico rival.

Un golazo que sigue demostrando que Jackson sigue vigente como uno de los importantes goleadores del Fútbol Colombiano. De hecho, el delantero chocoano que dejó el fútbol por algunas lesiones amagó en los últimos años a regresar al profesionalismo con el Medellín, y hasta entrenó con Águilas Doradas.

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Por las lesiones que arrastraba, no fue posible que firmara un contrato. No obstante, el delantero sigue siendo un referente en la historia del Porto como una pieza habitual en este tipo de partidos de leyendas del Porto en donde ganó dos Supercopa de Portugal y una Primeira Liga entre 2012 y 2013.

Justo después de la anotación de chilena, Jackson Martínez volvió a romper el arco del Benfica en una jugada por la banda y un remate de primera para poner la pelota al palo más lejano del portero rival. Otro golazo que fue determinante para la victoria del Porto.

JACKSON, SUBCAMPEÓN EN EL TORNEO DE LEYENDAS

Después de la victoria ante el Benfica, el Porto selló la clasificación para la final de la Liga de Portugal de Leyendas. Infortunadamente para el colombiano y para sus compañeros, el resultado no fue positivo.

Porto se vio las caras con el Casa Pia en la final de Leyendas. Jackson Martínez no tuvo el mismo impacto de las semifinales para aportar al triunfo y al título de los ‘Dragones’. Nuevamente, se fueron abajo en el marcador primero y, posteriormente, Helder Barbosa marcó el empate antes de terminar los 45 minutos iniciales.

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El partido se resolvió desde el punto penal para dar con el campeón del torneo de las leyendas en Portugal. Porto cayó en esta disputa y Jackson Martínez, junto con sus compañeros fueron subcampeones de la competencia. Sin dudas, el chocoano sigue manteniendo su talento y su capacidad goleadora.