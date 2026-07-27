Se complicó la llegada de Vozinha a Colo Colo, ¿por qué?

La llegada de Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, a Colo Colo sufrió un inesperado contratiempo. El portero de Cabo Verde no pudo viajar este martes a Chile debido a retrasos en los trámites de su visado.

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El guardameta de 40 años tenía previsto arribar a Santiago para presentar los exámenes médicos y firmar su contrato con el club albo. Sin embargo, la documentación necesaria tardará más de lo previsto, según informaron medios chilenos.

Vozinha llega como una de las grandes revelaciones del Mundial de 2026, torneo en el que integró el once ideal elegido por la FIFA a partir de la votación de los aficionados. Además, arribará como agente libre tras finalizar su vínculo con el Chaves de Portugal.

¿Cuánto le pagará Colo Colo a Vozinha?

Aunque Colo Colo no ha revelado las condiciones del contrato, versiones de la prensa especializada indican que el acuerdo sería por seis meses, con un salario de 25.000 dólares mensuales y la opción de extender el vínculo por un año más.

El arquero habría elegido al conjunto chileno por la posibilidad de competir por la titularidad, un escenario que no encontraba en otras ofertas, donde su impacto mediático era uno de los principales atractivos.

Precisamente, su fichaje ya comenzó a generar un fuerte impacto fuera de la cancha. Desde que Colo Colo anunció su incorporación el pasado viernes, el club sumó cerca de 70.000 seguidores en Instagram y la publicación de bienvenida superó los 1,3 millones de "me gusta", un récord para la institución.

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Otro problema para Vozinha en Colo Colo

Otro tema que genera expectativa es el nombre que lucirá en su camiseta. El reglamento del campeonato chileno no permite utilizar apodos en la espalda de los jugadores, por lo que el club deberá definir si el arquero competirá con alguno de sus apellidos en lugar del popular Vozinha.

Mientras se resuelven los trámites migratorios, el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, y el técnico Fernando Ortiz reiteraron que la contratación responde a su rendimiento deportivo. El entrenador argentino aseguró que el caboverdiano competirá por el puesto con el juvenil Gabriel Maureira una vez se incorpore al plantel.