Atlético Bucaramanga confirmó su quinto fichaje para el segundo semestre de 2026

Atlético Bucaramanga sigue preparándose para la competencia del segundo semestre de 2026, en donde tratará de ser protagonista y luchar por el título de la Liga BetPlay-II.

Después de anunciar al uruguayo Pablo Peirano como nuevo director técnico, el conjunto 'leopardo' ha reforzado posiciones específicas de su plantel.

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Bucaramanga confirmó su quinto fichaje

Este sábado 18 de julio, Atlético Bucaramanga confirmó la contratación del mediocampista Víctor Danilo Cantillo, quien se convierte en la quinta incorporación del cuadro santandereano.

Cantillo llega al equipo leopardo, después de un paso por el Remo de Brasil, en donde no pudo tener gran regularidad.

"¡𝐋𝐞 𝐝𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐥𝐚 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐚𝐥 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨 𝐥𝐞𝐨𝐩𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐚 𝐕𝐢́𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐥𝐥𝐨! Llega para aportar técnica, clase y calidad al mediocampo, y desde hoy defenderá con orgullo la camiseta Leoparda", señaló Bucaramanga en la presentación del mediocampista.

Los fichajes de Bucaramanga

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Además del director técnico Pablo Peirano y del mediocampista Víctor Cantillo, Atlético Bucaramanga también incorporó a los guardametas Diego Novoa y Cristopher Fiermarín.

Otras caras nuevas son las del defensa central José Ortiz y la del extremo izquierdo Omar Albornoz.

¿Cuándo debuta Bucaramanga en la Liga BetPlay?

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Atlético Bucaramanga tiene programado su debut en la Liga BetPlay-II de 2026 el próximo sábado 25 de julio al visitar en el estadio El Campín de Bogotá a Millonarios.

El duelo entre leopardos y embajadores tendrá su pitazo inicial a partir de las 6:10 de la tarde.