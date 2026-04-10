Atlético Bucaramanga: tres técnicos candidatos para remplazar a Leonel Álvarez

Con la inminente salida de Leonel Álvarez de la dirección técnica, Atlético Bucaramanga ya comenzó a moverse en la búsqueda de su reemplazo, con varios nombres sobre la mesa de la dirigencia.

De momento, el club santandereano maneja tres candidatos principales para asumir el cargo: Pablo Peirano, Alberto Gamero y Jorge Luis Pinto, todos con recorrido y experiencia en el fútbol profesional.

Por ahora, la institución apenas se encuentra en fase de análisis, evaluando los perfiles de cada entrenador antes de tomar una decisión definitiva sobre quién tomará las riendas del equipo.

¿Pablo Peirano al Bucaramanga?

Uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Pablo Peirano, quien tuvo un paso reciente por Independiente Santa Fe, donde registró un rendimiento del 50,9 %, producto de 29 victorias, 20 empates y 21 derrotas en 70 compromisos dirigidos.

Antes de ese ciclo, Peirano ya conocía el entorno del fútbol colombiano, pues entre 2015 y 2016 fue asistente técnico de Gerardo Pelusso en el club capitalino, experiencia que le permitió afianzarse en el medio local.

Más recientemente, el entrenador uruguayo dirigió a Nacional de Montevideo, donde dejó cifras destacadas con un rendimiento del 75,8 %, tras conseguir 23 victorias, seis empates y solo cuatro derrotas en 33 partidos. En su trayectoria también figuran equipos como Racing de Montevideo, Danubio, Carlos Mannucci y Cusco FC, con el que logró el ascenso en el fútbol peruano.

Jorge Luis Pinto es candidato en Bucaramanga

Otro de los candidatos es Jorge Luis Pinto, experimentado técnico de 73 años que actualmente se encuentra libre y que cuenta con un amplio palmarés, incluyendo títulos con Alianza Lima, Alajuelense, Cúcuta Deportivo y Deportivo Táchira, además de un ascenso con Unión Magdalena.

Pinto también ha tenido una destacada carrera a nivel de selecciones, dirigiendo a Costa Rica, Colombia, Honduras y Emiratos Árabes Unidos, siendo recordado especialmente por llevar a Costa Rica hasta los cuartos de final del Mundial de 2014, la mejor actuación de un técnico colombiano en una Copa del Mundo.

Bucaramanga analiza a Alberto Gamero

Por su parte, Alberto Gamero aparece como otra alternativa tras su reciente salida de Deportivo Cali, y cuenta con un importante respaldo en el fútbol colombiano gracias a sus títulos con Boyacá Chicó, Deportes Tolima y Millonarios FC.

Números de Leonel en Bucaramanga

En cuanto al ciclo de Leonel Álvarez, dirigió 65 partidos desde 2025, con 28 victorias, 19 empates y 18 derrotas, para un rendimiento del 52,8 %, cifras que ahora dan paso a una nueva etapa en el conjunto leopardo.