Atlético Nacional anunció tres refuerzos para la Liga BetPlay

Hace apenas unos minutos, Atlético Nacional de Medellín anunció el arribo de tres jugadores con los que contará para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año.



El equipo verde y blanco hizo oficial el retorno de los jugadores Luis Marquínez, Kevin Parra y Yeicar Perlaza. Estos futbolistas jugaron, en condición de préstamo, en otros clubes del fútbol profesional colombiano.

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Los jugadores que regresan al club

“Regresan a la institución tres jugadores que finalizaron sus respectivos préstamos: Luis Marquínez, procedente de Deportes Tolima; Kevin Parra, quien retorna tras su paso por Inter de Bogotá; y Yeicar Perlaza, luego de finalizar su préstamo con Independiente Santa Fe. El club les da la bienvenida y les desea muchos éxitos en esta nueva etapa”, anunció el club.



Luis Marquínez sería uno de los porteros suplentes de Atlético Nacional. El portero argentino Franco Armani podría ser anunciado en los próximos días en el conjunto verdolaga, una vez también se concrete su salida de River Plate.

¿Cómo les irá a los jugadores en esta nueva etapa en el club?

Kevin Parra llegaría para competir por uno de los lugares en la titular por los extremos. Aunque es posible que también sea utilizado como mediocampista interior, esto por sus características.



Yeicar Perlaza, que puede jugar como extremo derecho, sería la principal competencia de Andrés Felipe Román por el lateral derecho. Esto se irá confirmando con el inicio y avance de la liga colombiana.

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Las novedades

Atlético Nacional, además, en el mismo comunicado, también oficializó novedades con los jugadores Edwin Cardona, Matheus Uribe y César Uribe. Estos futbolistas seguirán en el plantel profesional.



“Como parte de la planificación para el segundo semestre, el club confirmó la renovación de los contratos de Edwin Cardona, Jorman Campuzano y Matheus Uribe, quienes continuarán haciendo parte del proyecto deportivo de Atlético Nacional. De igual manera, la institución adquirió los derechos deportivos de César Haydar, quien firmó un contrato por los próximos tres años”, comunicó el equipo.