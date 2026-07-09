Lucas González reveló detalles de su negociación con Nacional: ¿Por qué se fue del Tolima?

En un evento completamente diferente a la mayoría de las presentaciones, Lucas González recibió la camiseta de Atlético Nacional en la sede de Guarne mientras demostraba a qué quería jugar durante su estancia en el banquillo verdolaga. Con diapositivas de táctica del fútbol hizo saber a los aficionados, periodistas y a su cuerpo técnico lo que quiere.

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La profundidad y la amplitud como acciones determinantes para llegar al arco rival y un estilo de juego que se asemeja al del Manchester City, o, por lo menos es lo que quisiera tener en su etapa en Medellín. Sin embargo, más allá de su firma y de esta experiencia, generaba mucha curiosidad la razón de por qué se fue del Deportes Tolima.

Tolima fue el único club colombiano que logró clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores y, antes de enfrentar a Independiente del Valle, el entrenador bogotano se fue de manera sorpresiva. En su presentación con Nacional, dio las razones del por qué tomó la oferta verdolaga.

LAS RAZONES DE LUCAS GONZÁLEZ PARA SALIR DEL TOLIMA: “TENÍAMOS UNA CLÁUSULA”

Para nadie es un secreto que para Lucas González era un sueño regresar a Nacional, y esta vez como entrenador en posesión. La oportunidad le llegó en medio de su contrato con Deportes Tolima. Por esta razón, no deja de generar curiosidad el por qué se fue de Ibagué para firmar con el club antioqueño.

En un principio, el bogotano dejó claro que, “esto es Atlético Nacional. Si te llama un club como Nacional, ¿cómo no va a ser algo que sientas que estabas esperando durante siempre y pensabas que en los próximos diez años iba a aparecer esa oportunidad?. No tardas mucho tiempo en pensar con toda la historia que tiene el club. Nos hemos ganado el derecho”.

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Más allá del tema del anhelo, reveló que tenía una cláusula en Tolima que le podía dar la mano, “yo tenía vínculo con mi anterior club, pero como todos los entrenadores y jugadores tenemos unas cláusulas en los contratos. En este caso yo tenía una cláusula de salida bilateral de salida si el club decidía en algún momento terminar con mi contrato lo hacía y me pagaba una indemnización”.

En caso de ser al revés, también afirmó que, “Atlético Nacional o el club que fuera tendría que decidir si quiere asumir esa cláusula. Es lo mismo que pasa con los jugadores. Atlético Nacional ha llamado, ha apostado por nosotros. Había una cláusula en mi anterior club que ellos habían puesto, simplemente se ejecuta esa cláusula y por eso estamos acá. Solo tengo palabras de agradecimiento con el Deportes Tolima”.

“TENEMOS UN EQUIPAZO”; LUCAS GONZÁLEZ SOBRE LA CONEXIÓN CON EL EQUIPO

En la sesión de entrenamiento, Lucas paraba de vez en cuando tras dar una instrucción y preguntaba a los jugadores qué fue lo que les pidió para ver si estaban sintonizados y concentrados. Sobre ese mecanismo en el entreno y la disposición de jugadores dejó claro que se encontró con un equipazo.

“Tenemos un equipazo, y es imposible que uno sepa qué tan bueno es un equipo hasta que uno lo entrena”, arrancó el bogotano de 45 años. Luego, indicó que, “cuando empiezas a entrenar al jugador e interactuar con ellos, y ver si el jugador te sigue o no te sigue te das cuenta qué tan bueno es un equipo. Aquí hay jugadores mundialistas, hay jugadores con nivel de Selección Colombia. Algunos no han rendido lo que esperábamos todos. Mi responsabilidad es convertirlos en los mejores refuerzos”.

Por último, afirmó que la predisposición de los jugadores ha sido espectacular, “seguramente ayuda que a algunos de ellos los tuve en divisiones menores. Algunos ya los dirigí en fútbol profesional, ellos hablan entre ellos y creo que les hacía mucha ilusión que llegáramos nosotros y tener a alguien como Alexis (Henríquez) en el cuerpo técnico”.