Lucas González habla de ganar la tercera Copa Libertadores en Nacional

Lucas Fidolo González Vélez, el nuevo director técnico de Atlético Nacional de Medellín, se pronunció este jueves 9 de julio en la presentación del nuevo proyecto deportivo de la institución.

La tercera Copa Libertadores

En uno de los apartados de la charla con la prensa, Lucas hizo referencia a lo que es fundamental en el conjunto verdolaga. En medio de estas palabras mencionó la posibilidad de ganar la tercera Copa Libertadores de América.

“Que es fundamental en Nacional, el corazón y la sangre. Es por eso que, si un jugador se cae en el entrenamiento, el entrenamiento no se para; hay que apretar y exigir más, porque va a haber momentos en los que nos tocará defender la portería con nuestra vida si es necesario, porque la historia de este club lo exige y es la única manera de llegar a levantar la tercera Copa Libertadores, pero para eso hay que ganarse ese derecho”, aseguró, sin rodeos.

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¿Cómo le irá a Lucas en Nacional?

Muchos hinchas de Atlético Nacional de Medellín están muy ilusionados con lo que pueda pasar con el club en la etapa de Lucas González Vélez. Uno de los integrantes del cuerpo técnico de Lucas es Alexis Henríquez.



En otro apartado de la charla, el DT habló sobre la llegada a Nacional. “Esto es Nacional; si te llama un club como Nacional, ¿cómo no va a ser algo que estabas esperando desde siempre y pensabas que podía pasar en 10 años? Y la oportunidad apareció y la decisión se tomó en corto tiempo; nos hemos ganado el derecho por nuestro trabajo. Yo tenía un vínculo con Tolima; teníamos una cláusula en el contrato: si ellos finalizaban el contrato, ellos me pagaban una indemnización, pero si era al revés, el club que fuera tenía que pagar esa cláusula; es lo mismo que pasa con los jugadores. Nacional vino y apostó por nosotros”, dijo.

El equipo que tiene Nacional

“Tenemos un equipazo y es imposible saber que uno tiene un equipazo hasta entrenarlo. A mí me pasó porque los enfrenté; estos chicos son muy buenos, hay jugadores mundialistas, de proyección a Selección Colombia, hay jugadores que no han rendido lo necesario y mi trabajo es reforzarlos. La disposición de los jugadores es muy buena hacia mí y nuestro cuerpo técnico”, añadió sobre el plantel.



Atlético Nacional de Medellín trabaja en el mercado de fichajes para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año. El club verdolaga está llamado a pelear la estrella de diciembre.



