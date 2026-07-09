Dicen quién es el mejor “refuerzo” de Atlético Nacional

Víctor Marulanda, director deportivo de Atlético Nacional de Medellín, contó quién es el mejor refuerzo del plantel de cara a lo que será el inicio de la liga del segundo semestre del año.

Palabras de Marulanda

Marulanda se pronunció en la presentación del nuevo proyecto del club, que se llevó a cabo este jueves 9 de julio en la sede deportiva de Guarne. Víctor aseguró que el mejor refuerzo del equipo es el director técnico Lucas González Vélez y todo su cuerpo técnico.

“Volver a estar en el club es un reto supremamente importante. Quiero ser cada vez más ganador, quiero ser protagonista y referente. El mayor refuerzo del club es Lucas y su cuerpo técnico”, manifestó Marulanda, sin rodeos.

La voz de Lucas

Y ya que el director deportivo habló del entrenador de Nacional, el mismo Lucas habló. “Nos encontramos en un club que tiene no todas las herramientas, tiene mucho más que todas las herramientas que uno necesita para sacarle el máximo rendimiento a una plantilla, entonces acá nos vamos a divertir”, dijo sobre lo que se encontró en el verdolaga.



Luego, Lucas González Vélez, sin rodeos, habló de su llegada a Atlético Nacional. El director técnico arribó al conjunto verde y blanco procedente, como bien se sabe, del Deportes Tolima.

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¿Cómo le irá a Lucas en Nacional?

“Esto es Nacional; si te llama un club como Nacional, ¿cómo no va a ser algo que estabas esperando desde siempre y pensabas que podía pasar en 10 años? Y la oportunidad apareció y la decisión se tomó en corto tiempo; nos hemos ganado el derecho por nuestro trabajo. Yo tenía un vínculo con Tolima; teníamos una cláusula en el contrato: si ellos finalizaban el contrato, ellos me pagaban una indemnización, pero si era al revés, el club que fuera tenía que pagar esa cláusula; es lo mismo que pasa con los jugadores. Nacional vino y apostó por nosotros”, aseguró.



“Tenemos un equipazo y es imposible saber que uno tiene un equipazo hasta entrenarlo. A mí me pasó porque los enfrenté; estos chicos son muy buenos, hay jugadores mundialistas, de proyección a Selección Colombia, hay jugadores que no han rendido lo necesario y mi trabajo es reforzarlos. La disposición de los jugadores es muy buena hacia mí y nuestro cuerpo técnico”, sentenció sobre el plantel.