Nacional fichó a futbolista referente del FPC para el 2026

Atlético Nacional prepara la Liga BetPlay 2026-I con grandes fichajes como Milton Casco, lateral izquierdo argentino con pasado en River Plate, Nicolás Rodríguez y la confirmación de la continuidad de Alfredo Morelos por los siguientes tres años tras los arreglos en el negocio con Santos de Brasil. Sumado a estos tres futbolistas, confirmaron a Kevin Cataño como el nuevo guardameta.

Mientras Nacional busca competir en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana en el 2026, el cuadro verdolaga en la rama femenina también espera armarse para conseguir el primer título en su historia. Vale la pena recordar que en 2018 se le acabó esa ilusión después de perder ante Atlético Huila en la final.

Con la expectativa de las fechas oficiales de la Liga BetPlay Femenina que estaría por definirse en los próximos días para mediados de febrero, los directivos antioqueños ya empezaron a moverse al estructurar la conformación del plantel de Atlético Nacional.

Justamente, no seguirán Jimena Ospina, Geraldine Cardona y Yisela Cuesta. Sale una de las grandes referentes como Geraldine, capitana de Atlético Nacional, pero el elenco verdolaga también se arma de buena manera, nada más ni nada menos que con Kelly Ibargüen.

KELLY IBARGÜEN, LA JUGADORA HISTÓRICA QUE LLEGÓ A ATLÉTICO NACIONAL

Después de lo que fue el título del Deportivo Cali en la Liga BetPlay Femenina y el subcampeonato del club azucarero en la Copa Libertadores con un infortunado fallo en la tanda de penales de Kelly Ibargüen, la defensa se convirtió en una de las primeras salidas del club que más trofeos locales ha ganado en la competencia junto con Independiente Santa Fe.

Reforzando su banda derecha, Kelly Ibargüen es la única jugadora del Fútbol Profesional Colombiano que ha logrado ganar cinco trofeos de la Liga BetPlay Femenina. Lo consiguió con América de Cali e Independiente Santa Fe en una ocasión y tres veces con el Deportivo Cali.

Con la llegada de Kelly Ibargüen, apuestan por el triunfo de la Liga BetPlay Femenina. La necesidad que tiene Jorge Barreneche y sus dirigidas es acabar la sequía y lograr el primer título para jugar la Copa Libertadores de nueva cuenta. Vale la pena acotar que el club quedó tercera en el certamen internacional en 2023.

MELISSA MORENO, LA PRIMERA JUGADORA QUE FICHÓ ATLÉTICO NACIONAL

Kelly Ibargüen se convierte en la segunda futbolista contratada por Atlético Nacional para el 2026. Poco a poco el club se empieza a armar desde la zaga defensiva con la lateral derecha y con otra jugadora por banda como Melissa Moreno, vallecaucana con experiencia en Orsomarso, Internacional de Palmira y Alianza FC.

Por medio de un comunicado el club le dio la bienvenida, “Melissa Moreno, jugadora procedente del Valle del Cauca, como nuevo refuerzo para la presente temporada. Con 23 años, Moreno llega para fortalecer la zona defensiva.

La futbolista se desempeña principalmente como volante de primera línea, aunque también puede cumplir la función de lateral, destacándose por su capacidad de marca, orden táctico y versatilidad en el terreno de juego. Desde su debut como profesional en 2022, ha disputado 73 partidos, defendiendo los colores de Orsomarso, Internacional de Palmira y Alianza FC, clubes en los que dejó su huella y suma 4 goles en su carrera profesional.

Melissa, viene a aportar juventud, claridad en la marca y liderazgo, poniéndose al servicio del equipo comandado por Jorge Barreneche, con el objetivo de contribuir al crecimiento y competitividad del plantel en el fútbol femenino. Desde el club, le damos la bienvenida, confiando en que su talento y experiencia serán fundamentales para alcanzar los objetivos trazados”.