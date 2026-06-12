Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, anunció, hace apenas unos minutos, que Diego Arias dejó de ser el director técnico del plantel profesional.



El club verde y blanco de la capital del departamento de Antioquia le agradeció el trabajo realizado a Diego Arias. Además, informó que desde ya trabaja en la definición del nuevo cuerpo técnico. Este es el comunicado:

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El anuncio de Nacional

“Atlético Nacional ha decidido dar por finalizada la vinculación de Diego Arias como director técnico del equipo profesional masculino.



“La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo. Su forma de liderar, siempre desde el respeto y la cercanía, deja una huella en el vestuario. Al profe Diego le deseamos el mayor éxito en los desafíos que vienen en su camino.

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El equipo se pronunció sobre el nuevo cuerpo técnico

“El club avanza en la definición del cuerpo técnico que asumirá el proyecto deportivo para el segundo semestre, decisión que será informada en su debido momento y únicamente a través de los canales oficiales de la institución”.

En los últimos días se ha mencionado que el próximo cuerpo técnico de Atlético Nacional de Medellín sería Reinaldo Rueda Rivera, quien sacó al club campeón de la Copa Libertadores de América del año 2016.

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¿Rueda será el nuevo DT de Nacional?

Los próximos días serán más que importantes para conocer si Reinaldo Rueda Rivera volverá a asumir como el director técnico del conjunto verdolaga. Muchos hinchas quieren que esta posibilidad se concrete.



La salida de Diego Arias se da después de que Atlético Nacional perdiera la gran final de la liga colombiana del primer semestre del año ante el Junior de Barranquilla. El global finalizó 3 goles a 1.





